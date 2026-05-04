Documentalista de Juan Gabriel narra su propio drama: ni siquiera sabe dónde están las cenizas de su papá

María José Cuevas tiene hoy un prestigio como documentalista, sobre todo a partir de sus trabajos en “Bellas de noche” y “La dama del silencio”.

El primero es un documental sobre la vida nocturna de las vedettes en el México de los años 60 y 70, mientras que el otro es un retrato del caso conocido como “la Mataviejitas”.

Y su documental sobre Juan Gabriel, en el que tuvo acceso a todo el material grabado por el propio cantante, supuso un éxito masivo ya que se proyectó por Netflix.

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Detrás de María José Cuevas, sin embargo, hay una historia familiar tormentosa y que explotó cuando su padre cayó muy enfermo y finalmente murió.

¿Quién era su papá? Nada menos que José Luis Cuevas, el pintor y escultor que hizo frente (y derrotó) a los grandes muralistas y que creó el movimiento pictórico conocido como La Ruptura.

José Luis Cuevas es un personaje central de la historia del arte en México durante el siglo XX y su fotuna le alcanzó incluso para crear su propio museo, en cuyo patio central está La Giganta, su escultura más famosa y egocéntrica.

¿Qué pasó con los restos de José Luis Cuevas?

María José Cuevas ahora narra, sin embargo, que el final del pintor fue trágico.

En una entrevista con Pati Chapoy, la documentalista revela que se enteró de la muerte de su papá por un mensaje que leyó en Twitter.

Asegura que la última pareja de Cuevas, Beatriz, les impidió acercarse a su padre en sus últimos años de vida mediante una serie de mentiras.

“Cuando mi hermana Ximena lo rescata por primera vez y lo lleva al hospital, el diagnóstico fue ‘sobredosis medicamentosa’. Le preguntamos a Beatriz por qué mi papá estaba así y nos dijo que tenia alzheimer, lo cual no era cierto”.

María José cuenta que tampoco pudieron entrar al funeral de Cuevas porque Beatriz tenía una lista de personas que no podían entrar. Y reveló que no sabe dónde están sus cenizas.