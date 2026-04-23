Caso Carolina Flores: se filtra escalofriante video donde su suegra le dispara hasta la muerte: “ME HIZO ENOJAR”

“Tú eras mío y ella te robó”.

La frialdad con la que actuó la suegra de Carolina Flores Gómez es la que está conmocionando a la opinión pública. Y es que la joven, de 27 años, fue hallada sin vida el pasado 15 de abril en un departamento de Polanco, en la ciudad de México, con disparos en el tórax y la cabeza.

En últimas hora se ha hecho viral el video del momento en el que Erika Herrera, madre del esposo de la exreina de belleza, la sigue hasta otra habitación fuera de la estancia y le dispara en repetidas ocasiones hasta la muerte.

“¿Qué hiciste, mamá?”, a lo que la mujer responde: “Nada, me hizo enojar”. El intercambio de palabras continúa: “¿Qué te pasa? Es mi familia”, dice el hombre. A lo que finalmente la criminal le responde: “Tú eras mío y ella te robó”.

TE RECOMENDAMOS:Después del ataque, aparece el esposo de la víctima, cargando a su bebé, y cuestiona a su madre:Las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad dentro del departamento donde vivía la víctima con su esposo, Alejandro, y su bebé de ocho meses.La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México informó que existe una investigación abierta bajo el protocolo de feminicidio.“Tras la denuncia presentada el 16 de abril, la institución inició una investigación bajo el protocolo de feminicidio. Desde ese momento, se han realizado de manera continua diligencias ministeriales, periciales y de investigación de campo, incluyendo la intervención de personal especializado en el lugar, el procesamiento de indicios y acciones para la identificación de la persona señalada como probable responsable. Asimismo, se brinda atención integral a familiares de la víctima”, se lee en un comunicado.

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La sospechosa está prófuga

Aunque los hechos ocurrieron el 15 de abril, la denuncia fue presentada por Alejandro al día siguiente. Desde entonces, se desconoce el paradero de Erika, la principal sospechosa del asesinato.