Caso Carolina Flores: se filtra escalofriante video donde su suegra le dispara hasta la muerte: “ME HIZO ENOJAR”

“Tú eras mío y ella te robó”.
La frialdad con la que actuó la suegra de Carolina Flores Gómez es la que está conmocionando a la opinión pública. Y es que la joven, de 27 años, fue hallada sin vida el pasado 15 de abril en un departamento de Polanco, en la ciudad de México, con disparos en el tórax y la cabeza.
En últimas hora se ha hecho viral el video del momento en el que Erika Herrera, madre del esposo de la exreina de belleza, la sigue hasta otra habitación fuera de la estancia y le dispara en repetidas ocasiones hasta la muerte.TE RECOMENDAMOS: Encuentran sin vida a ex Miss Baja California en Polanco: su suegra es la principal SOSPECHOSA
Después del ataque, aparece el esposo de la víctima, cargando a su bebé, y cuestiona a su madre:
“¿Qué hiciste, mamá?”, a lo que la mujer responde: “Nada, me hizo enojar”.
El intercambio de palabras continúa: “¿Qué te pasa? Es mi familia”, dice el hombre. A lo que finalmente la criminal le responde: “Tú eras mío y ella te robó”.
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La sospechosa está prófuga
Aunque los hechos ocurrieron el 15 de abril, la denuncia fue presentada por Alejandro al día siguiente. Desde entonces, se desconoce el paradero de Erika, la principal sospechosa del asesinato.