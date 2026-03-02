Suscríbete
Ex de Poncho de Nigris DESMIENTE amenazas y supuesto “riesgo real” por el que él pedía protección

Lucy Garza declaró que los dichos de su ex son mentiras.

Marzo 02, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Lucy-Garza-De-Nigris.jpg

Lucy Garza, la madre de la hija mayor de Poncho, lo desmiente.

Instagram

“No tengo tiempo de estar amenazando gente, ni mucho menos orquestando ‘situaciones de riesgo’ como se ha sugerido”.

Hace unos días, el influencer Poncho de Nigris emitió un comunicado en el que exigía protección luego de que supuestamente había recibido amenazas de muerte. El también exhabitante de ‘La Casa de los Famosos México’ hizo público que las intimidaciones comenzaron con la reciente liberación de un personaje vinculado a su pasado.

Según Poncho, la inseguridad en su vida se hizo presente tras la liberación de su exsuegra, identificada como Juanita Sánchez Quintanilla, mejor conocida como ‘La Tía’, quien abandono el Centro de Reinserción Social del Estado de Morelos, el pasado 30 de enero de 2026.

De Nigris aseguró que la salida de esta mujer es un “riesgo real” que ha marcado a su familia desde hace varios años debido a un proceso penal de alto impacto, hecho que incluso dañó la relación con su hija mayor.

TE RECOMENDAMOS: Poncho de Nigris denuncia AMENAZAS tras quedar libre su exsuegra vinculada a secuestros: “Busco protección”

Ante el comunicado y las declaraciones del creador de contenido, Lucy Garza, su expareja, respondió a los señalamientos y advirtió que su único objetivo es proteger a su hija.

“Hace unas horas se difundió, una información, en la cual se menciona a mi hija y por lo que pude entender, porque la redacción es confusa, se asegura un impedimento de ejercicio de paternidad, acompañamiento y ese tipo de cosas, así como unas supuestas amenazas recibidas, activando ‘un riesgo real’.
“Esto más que un ‘llamado urgente’, es una dinámica que se ha venido repitiendo durante años, bajo una narrativa ya muy conocida, pero nunca acreditada. Los riesgos reales se comprueban, no sólo se presumen, especulan o imaginan”, escribió Garza dejando sobre la mesa que De Nigris estaría mintiendo.

Y añadió que el influencer sí la ha amenazado en que usará sus problemas legales en su contra, volviéndose una dinámica. “‘Puedo decir yo también que temo por amenazas por tu familia’, si no accedo a ciertas peticiones”.

Lucy fue tajante al decir que ni ella ni su familia han intimidado a nadie. “No tengo tiempo de estar amenazando gente, ni mucho menos orquestando ‘situaciones de riesgo’ como se ha sugerido”, expresó Garza al tiempo que puntualizó en que su energía está únicamente “enfocada en ser madre”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Camila Sodi habla por primera vez del secuestro de su mamá y las amenazas que recibió su familia

Finalmente, la expareja de De Nigris, dejó ver que esta cansada de que Poncho recurra a la misma estrategia.

“Siempre se repite el mismo patrón, cada vez que esa persona despierta un día con ganas de hacerse viral, hablar de mi hija o de mi y de sugerir riesgos que sólo existen en su imaginación, lo hace públicamente, sin medir el alcance ni las consecuencias, y nuevamente volvemos a ser blanco de ataques”, concluyó.

Poncho de Nigris
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
