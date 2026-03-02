Suscríbete
Mario y Brenda Bezares eliminan a otra pareja enemiga en "¿Apostarías por mí?”

El reality show se acerca a la final

Marzo 01, 2026 • 
Alejandro Flores
apostarías por mí.jpg

La placa de nominados tenía cuatro parejas

ViX

Adrián Di Monte y Nuja Amar, y Laysha y Malito fueron salvados por el público en la sexta semana de "¿Apostarías por mí?”.

En una placa en la que había cuatro parejas nominadas, el duelo final quedó entre los Bezares y los cantantes David y Gigi.
Adrián y Nuja vivieron un momento de angustia cuando Alan Tacher, conductor de la gala dominical hizo una peculiar pausa antes de mencionar su nombre.
TE RECOMENDAMOS: Gloria Trevi y María Raquenel se reencuentran a 25 años de estar en la cárcel; esto se dijeron

“Esta noche hay cuatro nominados; tres se salvan y uno queda eliminado. Esta noche la pareja son tú, Adrián y tú, Nuja, ustedes son... la primera pareja que se salva”.

Luego se salvaron Laysha y Malito por lo que solamente quedaron una pareja del Team Rebelión (Gigi y David) y otra del Team Pueblo (Mario y Brenda).
Desde la segunda semana del reality show, la villa se dividió entre estos dos equipos.

La sexta pareja eliminada de "¿Apostarías por mí?”

Team Pueblo es liderado por los Bezares mientras que el Team Rebelión tiene de cabeza a Adrián Di Monte y Nuja Amar.
En esta ocasión, la final de eliminación quedó entre una pareja de cada equipo.
Los votos del público, anunció Tacher, favorecieron a Mario y Benda.

Gigi y David quedaron eliminados en la sexta semana y a un paso de la semifinal.
"¿Apostarías por mí?” ya está en su última etapa y quedan solamente dos semanas para conocer al ganador de este reality show.

¿Apostarías por mí?
Alejandro Flores
