“Mi verdad oculta” termina este 1 de marzo: ¿Dónde ver el final alternativo con un giro inesperado?

Este domingo 1 de marzo, en punto de las 7 de la noche, tiempo del centro de México, se transmite el gran final de Mi verdad oculta por Las Estrellas, con Susana González, David Chocarro y Andrés Palacios.

Finalmente podremos disfrutar de la culminación de la trama, y veremos si ‘Aitana’ logra hacer justicia contra quienes destruyeron su vida y si podrá ser feliz al lado de su hija.

En los últimos capítulos las cosas estaban ardientes, luego de que ‘Larisa’ le reveló a ‘Luciano’ la verdadera identidad de ‘Aitana'; él le reclamó por ocultarle que sabía que ‘Iñigo’ y ‘Larisa’ eran amantes y por no decirle quién es en realidad, así que ella le confirmó su verdadera identidad y lo que le hicieron sus hermanos.

En respuesta, ‘Luciano’ le promete que no descansará hasta que sus hermanos paguen por lo que le hicieron.

Además, ‘Luciano’ le aseguró a ‘Eloísa’ que borrará del mapa el apellido Lizárraga para resarcir el dolor que ha causado, pues su familia está rota.

AQUÍ PUEDES VER EL FINAL ALTERNATIVO DE “MI VERDAD OCULTA”

En punto de las 9 de la noche, tiempo del centro de México, se libera el video publicado por las estrellas, con el final alternativo de la telenovela “Mi verdad oculta":