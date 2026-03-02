Suscríbete
Famosos

Martha Figueroa narró que su hijo MURIÓ por un error médico: “Me anestesiaron para que no me enterara”

La comunicadora abordó la pérdida de su primer hijo y cómo su exesposo no dejó que lo conociera.

Marzo 02, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Martha-Figueroa.jpg

Martha Figueroa perdió a su primer hijo.

YouTube

“Cuando desperté el bebé ya tenía tres horas muerto”.

La periodista de espectáculos, Martha Figueroa, abordó el tema de la maternidad junto a Luz Elena González e Ingrid Martz. En una emisión del programa de Yordi Rosado, la comunicadora destapó un episodio de su vida casi desconocido: la muerte de su hijo.

Figueroa comenzó su relato recordando que los hechos ocurrieron hace aproximadamente 34 años, y con toda la ilusión tuvo un embarazo ideal e incluso un parto, pero algo se complicó.

Martha expresó que ha escuchado muchas historias de bebés que mueren en sus primeros meses, pero “el mío se murió en el parto”.

TE RECOMENDAMOS: La verdad de la infidelidad de Juan Collado hacia Lety Calderón: “Cambió la historia con dinero”

“Me moría de ganas de tener un bebé. Todo iba perfecto, muy muy bien, de repente llegó el parto y fue un error médico. Llegué a termino, los 9 meses y en el parto el doctor se atarantó y se distrajo y el bebé se murió, tuvo sufrimiento fetal”, contó Martha.

Y agregó que “cuando nació el bebé por parto natural ahí estaba mi marido con la cámara tomando. De repente salió el bebé y no lloraba… Empecé a preguntar, ‘¿qué pasa, qué pasa que no llora?’, y me durmieron. Me anestesiaron para que no me enterara. Cuando desperté el bebé ya tenía tres horas muerto”.

La conductora de ‘Con Permiso’ explicó que su marido tomó la decisión de que Martha no viera a su hijo para no provocarle más dolor, y cuando despertó de la anestesia solamente le entregaron la urna. Figueroa asegura que fue lo mejor, lo menos doloroso.

Escándalos de La Casa de los Famosos 6, de Telemundo

Entérate de todo lo que hacen los famosos en el encierro

CASA DE LOS FAMOSOS.jpg
Famosos
La Jefa pone un alto a los habitantes que se agreden en La Casa de los Famosos de Telemundo
Les advirtió que ya no permitirá contacto físico
Febrero 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
El pasado de Eduardo Antonio antes de ser el Divo de Placetas en La Casa de los Famosos
Febrero 25, 2026
Famosos
El nombre de Ángela Aguilar provoca insultos en La Casa de los Famosos: "¡Eres un adulador!”
Febrero 23, 2026
Famosos
“¿Cómo te llamas?” En La Casa de los Famosos Telemundo nominan sin saber sus nombres y parecía sketch cómico
Febrero 20, 2026
Famosos
Laura Zapata y Oriana Marzoli se pelean en La Casa de los Famosos: “Me llamaste zorra”
Febrero 18, 2026
“Fue tremendo, pero a mí me tocó decidir qué hacer, si quedarme a llorar muchos años la pérdida y volverme loca o decir ‘la vida sigue y por lago pasó y tengo que seguir adelante”.

Sin perder la ilusión de ser madre, Martha se repuso y logró volver a embarazarse de su segundo hijo, Alex. Esto hizo que colocara su primera experiencia y a su bebé en un sitio de agradecimiento, sin que esto significara que ella, su exesposo y su hijo arrastraran el dolor para toda la vida.

NO TE VAYAS SIN LEER: Gomita muestra impactante video de la cirugía de intestino que la hizo orar por su vida:; “No quiero morir”

Finalmente, Martha contó que el médico la responsabilizó por la muerte de su hijo aunque no dio detalles sobre consecuencias legales.

Martha Figueroa
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
julian gil franco.jpg
Famosos
Julián Gil encara a Franco Tradardi frente a todas las parejas de "¿Apostarías por mí?": "¡Te faltan...!”
Marzo 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
Gomita (2).jpg
Famosos
Gomita muestra impactante video de la cirugía de intestino que la hizo orar por su vida:; “No quiero morir”
Marzo 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
reencuentro trevi raquenel.jpg
Famosos
Gloria Trevi y María Raquenel se reencuentran a 25 años de estar en la cárcel; esto se dijeron
Marzo 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
shakira (1).jpg
Famosos
No hay que ir hasta el Zócalo para ver a Shakira; la cantante abre opción para verla desde casa
Marzo 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
final-mi-verdad-oculta-.jpg
Telenovelas
“Mi verdad oculta” termina este 1 de marzo: ¿Dónde ver el final alternativo con un giro inesperado?
El personaje de Susana González ya reveló su identidad.
Marzo 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
shakira.jpg
Famosos
Los tres conciertos más grandes de Shakira: desde Egipto hasta el Zócalo de la CDMX
El concierto de este 1 de marzo puede marcar historia... pero por poco tiempo
Marzo 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
adrian di monte.jpg
Famosos
Adrián Di Monte llora al recordar a sus padres adoptivos que viven en Cuba y a su abuela muerta
Por primera vez, el actor detalló lo que siente al pensar en su familia que vive en la isla
Febrero 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
alberto guerra madonna (1).jpg
Famosos
Madonna se reencuentra con Alberto Guerra tras sensual video; la cara de Zuria Vega lo dice todo
La Reina del Pop y el actor mexicano se conocen desde hace dos años y vienen de hacer una sensual colaboración
Febrero 28, 2026
 · 
Alejandro Flores