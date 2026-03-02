Martha Figueroa narró que su hijo MURIÓ por un error médico: “Me anestesiaron para que no me enterara”

“Cuando desperté el bebé ya tenía tres horas muerto”.

La periodista de espectáculos, Martha Figueroa, abordó el tema de la maternidad junto a Luz Elena González e Ingrid Martz. En una emisión del programa de Yordi Rosado, la comunicadora destapó un episodio de su vida casi desconocido: la muerte de su hijo.

Figueroa comenzó su relato recordando que los hechos ocurrieron hace aproximadamente 34 años, y con toda la ilusión tuvo un embarazo ideal e incluso un parto, pero algo se complicó.

Martha expresó que ha escuchado muchas historias de bebés que mueren en sus primeros meses, pero “el mío se murió en el parto”.

“Me moría de ganas de tener un bebé. Todo iba perfecto, muy muy bien, de repente llegó el parto y fue un error médico. Llegué a termino, los 9 meses y en el parto el doctor se atarantó y se distrajo y el bebé se murió, tuvo sufrimiento fetal”, contó Martha.

Y agregó que “cuando nació el bebé por parto natural ahí estaba mi marido con la cámara tomando. De repente salió el bebé y no lloraba… Empecé a preguntar, ‘¿qué pasa, qué pasa que no llora?’, y me durmieron. Me anestesiaron para que no me enterara. Cuando desperté el bebé ya tenía tres horas muerto”.

La conductora de ‘Con Permiso’ explicó que su marido tomó la decisión de que Martha no viera a su hijo para no provocarle más dolor, y cuando despertó de la anestesia solamente le entregaron la urna. Figueroa asegura que fue lo mejor, lo menos doloroso.

“Fue tremendo, pero a mí me tocó decidir qué hacer, si quedarme a llorar muchos años la pérdida y volverme loca o decir ‘la vida sigue y por lago pasó y tengo que seguir adelante”.

Sin perder la ilusión de ser madre, Martha se repuso y logró volver a embarazarse de su segundo hijo, Alex. Esto hizo que colocara su primera experiencia y a su bebé en un sitio de agradecimiento, sin que esto significara que ella, su exesposo y su hijo arrastraran el dolor para toda la vida.

Finalmente, Martha contó que el médico la responsabilizó por la muerte de su hijo aunque no dio detalles sobre consecuencias legales.