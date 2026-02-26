Suscríbete
Poncho de Nigris denuncia AMENAZAS tras quedar libre su exsuegra vinculada a secuestros: “Busco protección”

El famoso hizo un llamado a las autoridades y les pidió protección ante las intimidaciones que ha recibido junto a su familia.

Febrero 26, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Poncho-de-Nigris.jpg

El influencer Poncho de Nigris reveló que teme por su vida.

Instagram

“No busco confrontación, busco protección. Mi prioridad absoluta es la seguridad de mi familia”.

El conductor regiomontano Poncho de Nigris, encendió las alarmas tras revelar que tanto él como su familia han estado recibiendo amenazas de muerte. El también exhabitante de ‘La Casa de los Famosos México’ hizo público que las intimidaciones comenzaron con la reciente liberación de un personaje vinculado a su pasado.

De Nigris solicitó con urgencia a las autoridades que lo protejan para salvaguardar su integridad y la de sus seres queridos.

Y es que, según los dichos de Poncho, la inseguridad en su vida se hizo presente tras la liberación de su exsuegra, identificada como Juanita Sánchez Quintanilla, mejor conocida como ‘La Tía’, quien abandono el Centro de Reinserción Social del Estado de Morelos, el pasado 30 de enero de 2026.

Poncho aseguró que la salida de esta mujer es un “riesgo real” que ha marcado a su familia desde hace varios años debido a un proceso penal de alto impacto, hecho que incluso dañó la relación con su hija mayor.

Sánchez originalmente fue detenida en 2014 por delincuencia organizada y por el secuestro de Armando Gómez, esposo de Gloria Trevi. Inicialmente, había recibido una condena de 41 años de prisión, sin embargo, la sentencia le fue reducida a 29 años en 2022; esto facilitó su salida de la cárcel.

El también empresario fue claro al decir que no critica las decisiones de las autoridades judiciales, sin embargo manifiesta su derecho a exigir seguridad ante el peligro que considera inminente.

Añadió que interpondrá las denuncias correspondientes y que, por el momento, no revelará más detalles de su vida privada para no comprometer su seguridad.

Poncho de Nigris
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
