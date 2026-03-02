¡Nos la hicieron! La transmisión de Shakira desde el Zócalo fue solo al final del show

Decenas de miles de fans de Shakira se quedaron vestidos y... en espera de la transmisión en vivo de Shakira.

Puesto que el Zócalo de la Ciudad de México fue evidentemente insuficiente para albergar a todos los seguidores de la cantante colombiana que querían ver gratis su show, se anunció que se haría una transmisión en vivo a través de dos canales principales en Youtube: el oficial de Shakira y el del Gobierno de la Ciudad de México.

El concierto estaba anunciado a las 8 de la noche pero comenzó media hora después, a las 8 y media.

En contraste, la transmisión en vivo se anunció que empezaría a las 9 de la noche.

Hasta 160 mil personas estaban en espera de dicha transmisión en el canal oficial de la cantante. Sin embargo, dieron las nueve, las nueve y cuarto, las nueve y media, las nueve 45... y la transmisión no comenzó sino hasta cerca de las 10 de la noche.

El enojo de los fans de Shakira

En el chat del canal, los miles de fans escribieron mensajes para exigir que se cumpliera con lo prometido, algunos en tono de broma pero otros francamente molestos.

Algunos incluso mencionaron la palabra “fraude” en sus comentarios mientras que otros lamentaron que hasta habían comprado 4 pizzas para ver el show desde su casa.

En el Zócalo, Shakira efectivamente presentó el show de su gira “Las mujeres ya no lloran”, el cual fue el cierre del tour en México.

La transmisión fue, entonces, solamente de cuatro canciones de la última parte del show.

El video fue eliminado en cuanto terminó la transmisión Youtube Shakira

Luego, y a diferencia de otras transmisiones en vivo de los conciertos de Shakira, el video del Zócalo fue borrado de su canal de Youtube.

400 mil personas disfrutamos del gran espectáculo de @shakira, desde la Plaza de la Constitución hasta el Monumento a la Revolución. #ShakiraEnElZócalo pic.twitter.com/mgDeo1YQoK — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 2, 2026

Algunas de las bailarinas de la cantante publicaron fotos de la plancha del Zócalo y especularon que habría 500 mil espectadores para el concierto, aunque la cifra oficial fue de 400 mil personas.

De cualquier forma, esta cifra es un nuevo récord para los eventos masivos en nuestro país, ya que supera la anterior marca de 300 mil, impuesta por Los Fabulosos Cadillacs.