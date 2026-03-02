Suscríbete
Famosos

¡Nos la hicieron! La transmisión de Shakira desde el Zócalo fue solo al final del show

Los fans manifestaron su enojo en el canal oficial

Marzo 01, 2026 • 
Alejandro Flores
shakira zocalo.jpg

El canal de Shakira mantuvo la transmisión en espera

Youtube

Decenas de miles de fans de Shakira se quedaron vestidos y... en espera de la transmisión en vivo de Shakira.

Puesto que el Zócalo de la Ciudad de México fue evidentemente insuficiente para albergar a todos los seguidores de la cantante colombiana que querían ver gratis su show, se anunció que se haría una transmisión en vivo a través de dos canales principales en Youtube: el oficial de Shakira y el del Gobierno de la Ciudad de México.
El concierto estaba anunciado a las 8 de la noche pero comenzó media hora después, a las 8 y media.
En contraste, la transmisión en vivo se anunció que empezaría a las 9 de la noche.
TE RECOMENDAMOS: Mario y Brenda Bezares eliminan a otra pareja enemiga en "¿Apostarías por mí?”
Hasta 160 mil personas estaban en espera de dicha transmisión en el canal oficial de la cantante. Sin embargo, dieron las nueve, las nueve y cuarto, las nueve y media, las nueve 45... y la transmisión no comenzó sino hasta cerca de las 10 de la noche.

El enojo de los fans de Shakira

En el chat del canal, los miles de fans escribieron mensajes para exigir que se cumpliera con lo prometido, algunos en tono de broma pero otros francamente molestos.
Algunos incluso mencionaron la palabra “fraude” en sus comentarios mientras que otros lamentaron que hasta habían comprado 4 pizzas para ver el show desde su casa.
En el Zócalo, Shakira efectivamente presentó el show de su gira “Las mujeres ya no lloran”, el cual fue el cierre del tour en México.

Polémicas, enojos y reclamos por ‘Enrollados’
Enrollados.jpg
Famosos
Eduardo España ABANDONA la gira de ‘Enrollados’ junto a Adal Ramones; estas son las verdaderas razones
El actor compartió un video anunciando que no formará parte del rencuentro de ‘Otro Rollo’ y que su contrato está vencido.
Enero 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Famosos
Adal Ramones asegura que iba a sacrificar empleos por la gira de “Enrrollados”
Enero 31, 2026
Famosos
La gira de Otro Rollo se desmorona: otra integrante abandona y dudan que Adal Ramones pueda estar
Enero 21, 2026
Famosos
Mauricio Castillo se siente TRAICIONADO por Adal Ramones: “No sé si alguna vez fuimos amigos”
Febrero 25, 2026
Famosos
Famosa standupera denuncia que NO le han devuelto el dinero de sus boletos de “Enrrollados”
Febrero 22, 2026
Enrollados.jpeg
Famosos
“Otro Rollo” vuelve… pero en vivo: llega “Enrollados”, el show que revivirá la irreverencia tras 18 años
Agosto 12, 2025
 · 
Luz Meraz
consuelo duva enrrollados.jpg
Famosos
Consuelo Duval se enojó con Adal Ramones y asegura que hay “algo chueco” en “Enrrollados”
Febrero 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
adal ramones.jpg
Famosos
Adal Ramones acepta que su amigo empresario puso precios muy altos para el reencuentro de “Otro Rollo”
Enero 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
roxana castellanos.jpg
Famosos
Roxana Castellanos revela que los presionaron para firmar el contrato de “Enrrollados”
Febrero 28, 2026
 · 
Alejandro Flores

La transmisión fue, entonces, solamente de cuatro canciones de la última parte del show.

shakira zocalo (1).jpg

El video fue eliminado en cuanto terminó la transmisión

Youtube Shakira

Luego, y a diferencia de otras transmisiones en vivo de los conciertos de Shakira, el video del Zócalo fue borrado de su canal de Youtube.

Algunas de las bailarinas de la cantante publicaron fotos de la plancha del Zócalo y especularon que habría 500 mil espectadores para el concierto, aunque la cifra oficial fue de 400 mil personas.
De cualquier forma, esta cifra es un nuevo récord para los eventos masivos en nuestro país, ya que supera la anterior marca de 300 mil, impuesta por Los Fabulosos Cadillacs.

Shakira Zócalo CDMX
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
shakira.jpg
Famosos
Los tres conciertos más grandes de Shakira: desde Egipto hasta el Zócalo de la CDMX
Marzo 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
adrian di monte.jpg
Famosos
Adrián Di Monte llora al recordar a sus padres adoptivos que viven en Cuba y a su abuela muerta
Febrero 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
alberto guerra madonna (1).jpg
Famosos
Madonna se reencuentra con Alberto Guerra tras sensual video; la cara de Zuria Vega lo dice todo
Febrero 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
ANA COLCHERO.jpg
Famosos
Las dos demandas que terminaron con la carrera de Ana Colchero
Febrero 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
final-mi-verdad-oculta-.jpg
Telenovelas
“Mi verdad oculta” termina este 1 de marzo: ¿Dónde ver el final alternativo con un giro inesperado?
El personaje de Susana González ya reveló su identidad.
Marzo 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
alana flores.jpg
Famosos
Alana Flores critica a Samadhi Zendejas por no querer pelear con ella
La influencer dice que está cansada de rivales que hablan más de lo que boxean
Febrero 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
FRANCO Y BREH.jpg
Famosos
Franco y Breh tienen crisis de pareja dentro de "¿Apostarías por mí?” y se dejan de hablar
Discutieron durante tres horas y solamente lograron herirse y recriminarse
Febrero 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
cynthia-klitbo--.jpg
Famosos
Cynthia Klitbo vuelve a las telenovelas en “Corazón de oro” pero nos presume lo que más la enorgullece
Se trata de algo muy personal...
Febrero 28, 2026
 · 
Nayib Canaán