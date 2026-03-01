Suscríbete
No hay que ir hasta el Zócalo para ver a Shakira; la cantante abre opción para verla desde casa

El concierto de la cantante colombiana podría romper el récord de asistencia en México para un evento público

Marzo 01, 2026 
Alejandro Flores
shakira (1).jpg

Puedes ver a Shakira desde casa

Pixabay / Youtube

Ver a Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México este domingo 1 de marzo se ha convertido casi en un ritual para los fans de la cantante colombiana.

Los primeros en la fila llegaron desde el jueves por la noche y ahí han acampado para asegurarse de estar en primera fila de este show del que se espera rompa el récord de asistencia para un evento masivo en México, que actualmente tiene el concierto de Los Fabulosos Cadillacs con 300 mil espectadores.

A pesar de que se colocaron pantallas en tres puntos estratégicos de la zona del Centro Histórico, algunos fans han lamentado en redes sociales que no podrán acudir al concierto por diversas obligaciones o circunstancias.
Shakira, atenta a esa situación, decidió abrir una opción para ver el concierto en vivo sin más necesidad que una conexión a internet.

¿Dónde ver el concierto de Shakira desde casa?

La cantante colombiana está en la recta final de este tour llamado “Las mujeres ya no lloran”, que marcó su regreso a los escenarios mundiales luego de su tormentosa separación de Gerard Piqué, quien le fue infiel.

El tema de su divorcio no es menor ni intrascendente ya que es un tema recurrente de las canciones que ha lanzado la cantante colombiana desde hace dos años. Además, el título de la gira alude directamente a la actitud con la que ha decidido enfrentar este rompimiento: “La mujeres ya no lloran, ahora facturan” es el lema en el que ha basado la narrativa de su separación del ex futbolista del Barcelona.

El compromiso con sus seguidores la llevó ahora a coloca en su canal de Youtube una transmisión en vivo del concierto de este domingo, que comenzará a las 20:00 y que se espera termine poco antes de las 22:00.

shakira youtube.jpg

La transmisión está programada a las 21:00

Youtube

En su canal, en la pestaña de “En directo”, está el link en el que los fans que no pudieron asistir al show en el Zócalo lo puedan disfrutar desde su casa, desde un café in un parque con conexión a internet.

Shakira Zócalo CDMX
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
