Poncho de Nigris estalló contra su ex en medio del escándalo por los XV de su hija: ‘Nunca me casé con ella’

⭐#SHOW | El exconductor de televisión, @_PonchoDeNigris , desató controversia en redes tras revelar que no quiere hacerle una fiesta de XV años a su hija Ivanna.



El expresentador de televisión dejó en claro que no se trata de temas económicos, sino que no quiere juntar a sus… pic.twitter.com/dD58G2mlr2