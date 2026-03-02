Julián Gil encara a Franco Tradardi frente a todas las parejas de "¿Apostarías por mí?": "¡Te faltan...!”

Julián Gil y Valeria Marín entraron a "¿Apostarías por mí?” como parte de la dinámica dominical del reality show, en la cual una pareja externa llega para dar algunos consejos maritales y amorosos.

Pero a diferencia de lo que pasó con Maribel Guardia y Marco Chacón o Carlos Ponce y Karina Banda, en esta ocasión el encuentro terminó a gritos y entre acusaciones.

Julián Gil y Franco Tradardi tienen una historia previa en “El Conquistador”, en donde Gil lo llamó “pend...”. El conflicto comenzó cuando Breh, pareja de Franco, decidió abandonar “El Conquistador” debido a problemas de salud.

“Sentía que me desvanecía a cada rato”, dijo Breh.

Julián Gil, en ese momento, quiso convencer a Breh de quedarse pero ella, apoyada por Franco, se mantuvo en su decisión de salirse del reality show.

Ahora que participan en "¿Apostarías por mí?”, Tradardi y Breh recordaron aquel trance y acusaron a Gil de presionarlos para que ella se quedara en la competencia a pesar de su mal estado físico.

La apuesta de Julián Gil

Julián Gil no se quiso quedar callado y este domingo, al entrar en la villa de "¿Apostarías por mí?”, le reclamó a Franco.

“Tienes un problema de sobebria; te falta humildad”, le dijo Julián en un tono de regaño.

Franco y Breh, no obstante, se mantuvieron en sus dichos. “Todo lo que dije ahí, lo sostengo”, declaró él.

Julián Gil no quedó atrás: le repitió la grosería que le dijo en El Conquistador y agregó algunos elementos:

“Yo lo creo y lo sostengo: eres un pend... y ahora la gente que te ve en el 24/7 también lo sabe”.

La discusión subió de tono y cuando ya estaban a punto de irse, Julián y Valeria le hicieron una apuesta a Franco y Breh:

“Para demostrarte que te faltan hue... En este momento te apuesto todo el dinero que llevas en este reality, los 190 mil pesos: te apuesto a que no ganas”.

Franco y Breh rechazaron la apuesta porque dijeron: “Ya sabemos que no vamos a ganar”.

Gil y Marín salieron de la villa en medio de abrazos de todos, menos de Franco y Breh.