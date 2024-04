La desgarradora confesión de Poncho de Nigris sobre la razón por la que se distanció de su hija, Ivanna: VIDEO

Poncho de Nigris dijo que “no pudo hacer nada”, ¿a qué se refiere? Te contamos

Poncho de Nigris no se guarda nada. En su canal de YouTube, donde acumula más de 1.2 millones de seguidores, comparte detalles de su vida privada, incluso los más difíciles. En una de sus últimas transmisiones, presentó a su hija Ivanna y reveló cómo se distanciaron y cómo se reconciliaron.

Padre e hija hablaron por primera vez sobre este tema tan delicado desde “la casa de sus sueños” (como llama su hogar). Ambos admitieron que no han convivido mucho “por tanto trabajo”.

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre su hija Ivanna?

Poncho de Nigris comenzó la charla diciendo que extrañaba a su hija después de tanto tiempo sin verse.

“Quiero enseñarte a disfrutar la vida también”.

“Tú me reclamabas y tienes razón, pero yo no podía controlar eso. Tienes razón de reclamarme porque tú pensaste que yo me había ido”, expresó.

Ivanna, con total sinceridad, dijo que pensaba que "él no la quería” a ella y que prefería a sus otros hijos, fruto de su relación con Marcela Mistral: Ponchito, Isabella y Toñito.

La razón del distanciamiento:

Ivanna, la primogénita de Poncho, es producto de su relación con la modelo Lucy Garza. Ambas viven en Estados Unidos, lo que explica la falta de convivencia y el distanciamiento.

“Te busqué y ya no te encontré", confesó De Nigris sobre cómo intentó reunirse con su hija, hasta que se dio por vencido y dejó que la vida los reuniera de nuevo.

Poncho de Nigris se sinceró sobre la relación que tiene con su hija mayor. (YouTube Poncho de Nigris)

El ex participante de La Casa de los Famosos México espera que su hija se mude con ellos a Monterrey, Nuevo León, para poder compartir más tiempo y llevarla a eventos como lo hace con sus otros hijos. Incluso, durante la entrevista, el famoso prometió llevarla a Europa o a Nueva York. “Quiero enseñarte a disfrutar la vida también”, le dijo.

¿Quién es Ivanna de Nigris?

Ivanna, de 13 años, es la hija mayor de Poncho de Nigris. Hasta ahora, era poco conocida por los seguidores del influencer. La joven ha demostrado tener carisma, al igual que su padre, y ya ha logrado reunir a casi 70 mil seguidores en redes sociales.

Le gusta viajar, cantar, bailar y, en definitiva, le gustaría unirse al mundo del entretenimiento.

Esta no fue la única aventura emocionante que vivió Poncho esta semana. Apenas ayer reveló que fue estafado cuando fue al partido del Inter de Miami vs Monterrey con su hijo, Ponchito.

