Poncho de Nigris: “Por 100 mil pesos no van a maltratar a mi mamá... por 300 mil sí”

La Casa de los Famosos quiere a doña Lety para la cuarta temporada pero su hijo puso condiciones

Febrero 11, 2026 • 
Alejandro Flores
poncho de nigris doña lety.jpg

“Mi mamá vale más”

Instagram

Poncho de Nigris, convertido ahora en representante de su mamá doña Lety Alegría, le puso condiciones a La Casa de los Famosos.

El influencer asegura que recibió una llamada de parte de la producción de La Casa de los Famosos porque quieren a su mamá como una de las habitantes. Pero la oferta económica se le hizo poco.

“Recibí una llamada de Benítez que me dijo que quieren a mi mamá pero le quieren dar 100 mil pesos por semana y le dije que no”.

La Casa de los Famosos México prepara su cuarta temporada luego de que en 2025 ganó Aldo de Nigris y en 2023 el tercer lugar fue Poncho de Nigris.
Por esa razón es que ahora Poncho considera injusto que le quieran dar 100 mil pesos a la semana de sueldo a su mamá.

“Mi mamá vale más por el back (historia) que trae de su hijo (es decir, él) y su nieto (es decir, Aldo)... para darle 100 mil pesos a una señora de 73 años, ¡pues no!”.

¿Cuánto quiere Poncho de Nigris para que su mamá entre a La Casa de los Famosos?

Poncho, quien también fue quien impulsó a Aldo de Nigris el año pasado, tiene clara cuál es la cifra mágica para que doña Lety entre a LCDF.

"¡Por 100 mil pesos no van a maltratar a mi mamá! Si quieren a mi mamá en La Casa de los Famosos, mínimo por 300 mil”.

Y dice “mínimo” porque ya en la negociación, es probable que se sienta con la seguridad de pedir más.

“Ni le muevan porque en una de esas les pido 400".

Los salarios de los habitantes de La Casa de los Famosos nunca han sido públicos pero se ha sabido que los rangos oscilan efectivamente entre los 100 mil para los menos célebres y 500 mil para las consideradas estrellas.

@leticiadenigris56

#platicandocondoñalety

♬ original sound - LeticiaDeNigris56

En la euforia de la entrevista en la que habló sobre doña Lety, Poncho de Nigris dijo en tono burlón:

“Cuando les pedí 300 mil, me dijeron: '¡ay no! ¿cómo 300? Ni que no tuvieran dinero’”.

@rosycasber

Doña Lety Alegria para LCDLFM 2026 y con todo el apoyo de Poncho De Nigris #ponchodenigris #doñalety #lcdlf #chismesito #alanmorales @Doña Lety ❤️ @Las Estrellas @maria.nogueron

♬ sonido original - Rosy CasBer💕🌳Los De Nigris

La cifra que puso Poncho como condición está calculada, explicó por varios factores.

“Son 300 mil por el maltrato (a doña Lety) o no sé qué vaya a ser... y la funa que vamos a recibir todos los de la familia”.

Poncho de Nigris Doña Lety De Nigris
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
