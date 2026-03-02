Suscríbete
Famosos

Gloria Trevi y María Raquenel se reencuentran a 25 años de estar en la cárcel; esto se dijeron

Las cantantes compartieron escenario durante el show de La Trevi en Los Ángeles

Marzo 01, 2026 • 
Alejandro Flores
reencuentro trevi raquenel.jpg

Un concierto para la historia

Instagram

El show de Gloria Trevi en Los Ángeles de este sábado fue especial.

No por algún estreno o haber roto algún récord sino porque fue el reencuentro con “una amiga”.

“Cuando éramos casi unas niñas nos escogimos como amigas pero luego hubo gente que nos separó, que nos dividió”, dijo Gloria Trevi al presentar a María Raquenel Portillo, con quien cantó “En medio de la tempestad”.

Las cantantes eligieron este tema para hacer el dueto porque la letra es una alegoría de lo que ellas vivieron hace 25 años, cuando efectivamente quedaron atrapadas en una tempestad.

La historia de su arresto y reencuentro

Ambas fueron arrestadas en Brasil en enero del 2000, junto con Sergio Andrade, quien fue acusado de explotación de menores, corrupción, rapto y violación.
María Raquenel estuvo presa dos años, primero en Brasil y luego en Chihuahua a donde fue extraditada y de donde salió libre en diciembre de 2022.

Polémicas, enojos y reclamos por ‘Enrollados’
Enrollados.jpg
Famosos
Eduardo España ABANDONA la gira de ‘Enrollados’ junto a Adal Ramones; estas son las verdaderas razones
El actor compartió un video anunciando que no formará parte del rencuentro de ‘Otro Rollo’ y que su contrato está vencido.
Enero 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Famosos
Adal Ramones asegura que iba a sacrificar empleos por la gira de “Enrrollados”
Enero 31, 2026
Famosos
La gira de Otro Rollo se desmorona: otra integrante abandona y dudan que Adal Ramones pueda estar
Enero 21, 2026
Famosos
Mauricio Castillo se siente TRAICIONADO por Adal Ramones: “No sé si alguna vez fuimos amigos”
Febrero 25, 2026
Famosos
Famosa standupera denuncia que NO le han devuelto el dinero de sus boletos de “Enrrollados”
Febrero 22, 2026
Enrollados.jpeg
Famosos
“Otro Rollo” vuelve… pero en vivo: llega “Enrollados”, el show que revivirá la irreverencia tras 18 años
Agosto 12, 2025
 · 
Luz Meraz
consuelo duva enrrollados.jpg
Famosos
Consuelo Duval se enojó con Adal Ramones y asegura que hay “algo chueco” en “Enrrollados”
Febrero 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
adal ramones.jpg
Famosos
Adal Ramones acepta que su amigo empresario puso precios muy altos para el reencuentro de “Otro Rollo”
Enero 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
roxana castellanos.jpg
Famosos
Roxana Castellanos revela que los presionaron para firmar el contrato de “Enrrollados”
Febrero 28, 2026
 · 
Alejandro Flores

Ahora que se reencuentran, Trevi y Raquenel no dudaron en llamarse amigas y reconocerse como mujeres valientes y valiosas.
El reencuentro de Trevi y Raquenel

“Me pongo chinita de emoción y gratitud con días así como hoy. Deberíamos abrir nuestros corazones y dejar de lado las diferencias porque muchas veces no escuchamos”, dijo Gloria Trevi.

En su cuenta de Instagram, María Raquenel (que en la época en la que fue víctima de Sergio Andrade se le conoció como Mary Boquitas) publcó un video con escenas del detrás del escenario: se le ve abrazada a la Trevi con el sentimiento acumulado de un cuatro de siglo y, sobre todo, el peso de su memoria juntas.

María Raquenel estuvo acompañada de su esposo y al final de su dueto con Gloria, saludo a algunos fans de la primera fila, entre ellos, Wendy Guevara.

Gloria Trevi Mary Boquitas
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
ANA COLCHERO.jpg
Famosos
Las dos demandas que terminaron con la carrera de Ana Colchero
Febrero 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
alana flores.jpg
Famosos
Alana Flores critica a Samadhi Zendejas por no querer pelear con ella
Febrero 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
FRANCO Y BREH.jpg
Famosos
Franco y Breh tienen crisis de pareja dentro de "¿Apostarías por mí?” y se dejan de hablar
Febrero 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
cynthia-klitbo--.jpg
Famosos
Cynthia Klitbo vuelve a las telenovelas en “Corazón de oro” pero nos presume lo que más la enorgullece
Febrero 28, 2026
 · 
Nayib Canaán
CASA DE LOS FAMOSOS.jpg
Famosos
La Jefa pone un alto a los habitantes que se agreden en La Casa de los Famosos de Telemundo
Les advirtió que ya no permitirá contacto físico
Febrero 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
zocalo sakira.jpg
Famosos
De Emmanuel a Grupo Firme: estos son los récords que podría romper Sakira el domingo en el Zócalo
La cantante colombiana se presentará para cerrar su gira en México
Febrero 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
NEIL SEDAKA.jpg
Famosos
Muere Neil Sedaka, legendario rocanrolero y autor del clásico “Calendar Girl”
El cantautor había sido trasladado de emergencia al hospital
Febrero 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
franco tradardi breh julian gil.jpg
Famosos
Julián Gil no se arrepiente de la grosería que le dijo a Franco en “El Conquistador": “Sí es un...”
Franco y Breh recordaron el incómodo momento que vivieron con Julián
Febrero 27, 2026
 · 
Alejandro Flores