Gloria Trevi y María Raquenel se reencuentran a 25 años de estar en la cárcel; esto se dijeron

El show de Gloria Trevi en Los Ángeles de este sábado fue especial.

No por algún estreno o haber roto algún récord sino porque fue el reencuentro con “una amiga”.

“Cuando éramos casi unas niñas nos escogimos como amigas pero luego hubo gente que nos separó, que nos dividió”, dijo Gloria Trevi al presentar a María Raquenel Portillo, con quien cantó “En medio de la tempestad”.

Las cantantes eligieron este tema para hacer el dueto porque la letra es una alegoría de lo que ellas vivieron hace 25 años, cuando efectivamente quedaron atrapadas en una tempestad.

La historia de su arresto y reencuentro

Ambas fueron arrestadas en Brasil en enero del 2000, junto con Sergio Andrade, quien fue acusado de explotación de menores, corrupción, rapto y violación.

María Raquenel estuvo presa dos años, primero en Brasil y luego en Chihuahua a donde fue extraditada y de donde salió libre en diciembre de 2022.

Ahora que se reencuentran, Trevi y Raquenel no dudaron en llamarse amigas y reconocerse como mujeres valientes y valiosas.

El reencuentro de Trevi y Raquenel

“Me pongo chinita de emoción y gratitud con días así como hoy. Deberíamos abrir nuestros corazones y dejar de lado las diferencias porque muchas veces no escuchamos”, dijo Gloria Trevi.

En su cuenta de Instagram, María Raquenel (que en la época en la que fue víctima de Sergio Andrade se le conoció como Mary Boquitas) publcó un video con escenas del detrás del escenario: se le ve abrazada a la Trevi con el sentimiento acumulado de un cuatro de siglo y, sobre todo, el peso de su memoria juntas.

María Raquenel estuvo acompañada de su esposo y al final de su dueto con Gloria, saludo a algunos fans de la primera fila, entre ellos, Wendy Guevara.