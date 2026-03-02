Cynthia Klitbo revela que tiene una enfermedad INCURABLE: “Me ha costado mucho, me deprimí mucho”

“Es una enfermedad autoinmune que afecta la tiroides y el estómago”.

Hace algunos años, Cynthia Klitbo recibió una noticia devastadora: una enfermedad incurable la atacaba. La vida de la actriz de telenovelas tuvo que enfrentar un cambio en el plano físico y en su estabilidad emocional.

Cynthia contó en un reciente encuentro con la prensa, que el diagnóstico es Hashimoto, un padecimiento autoinmune que ataca a la tiroides. A raíz de que se le detectó la mencionada enfermedad comenzó a experimentar cambios en su estado de ánimo.

Según explicó, la enfermedad no sólo conlleva tratamiento constante, sino también un proceso de adaptación permanente.

“Me hicieron miles de análisis y resulta que tengo una cosa que se llama enfermedad de Hashimoto. Es una enfermedad autoinmune que afecta la tiroides y el estómago. Tengo estómago permeable”, explicó la actriz.

“Me ha costado mucho, al principio me deprimí mucho porque me tuve que despedir de muchas comidas que me gustan”, confesó.

La actriz de ‘El privilegio de amar’ reveló que su alimentación ha tenido cambios radicales: “Adiós el sushi, adiós germinados, adiós harinas. No puedo comer pizza, ni pan de masa madre, ni puedo comer azúcares, un montón de cosas”.

La villana de las telenovelas indicó que la rigurosa dieta que lleva y el ejercicio la han transformado: “Por eso me ves esbelta, tengo mejor piel, desde entonces”, concluyó.

¿Qué es la enfermedad de Hashimoto?

Conocida también como tiroiditis de Hashimoto, se trata de un trastorno autoinmune crónico en el que el sistema inmunológico ataca por error la glándula tiroides, ubicada en la parte frontal del cuello.

Este daño progresivo provoca que la tiroides produzca menos hormonas de las necesarias, lo que deriva en hipotiroidismo.

En las enfermedades autoinmunes, el sistema de defensa del cuerpo identifica tejidos propios como si fueran una amenaza. En el caso de Hashimoto, se generan anticuerpos contra la tiroides, afectando su funcionamiento. No existe una causa única, pero se asocia con: factores genéticos, cambios hormonales, estrés prolongado u otras enfermedades autoinmunes.

