Los tres conciertos más grandes de Shakira: desde Egipto hasta el Zócalo de la CDMX

El concierto de este 1 de marzo puede marcar historia... pero por poco tiempo

Marzo 01, 2026 • 
Alejandro Flores
shakira.jpg

En Cali se presentó ante 77 mil personas

Instagram

El concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México puede ser el más grande que haya dado la cantante colombiana.

Pero los shows masivos no son algo nuevo para la cantante colombiana.
A lo largo de su historia ha tenido conciertos en estadios con algunas de sus giras más exitosas. El tour actual “Las mujeres ya no lloran” tiene una producción impresionante de 93 toneladas de peso en equipo y escenografía.

“Y me tomó un año entero la planeación de cada detalle del concierto, la música, los visuales”, le dijo a Jimmy Fallon en julio del año pasado.

Recordamos ahora, en honor al show de este domingo 1 de marzo en el Zócalo, los conciertos masivos más espectaculares de Shakira.

El día que Shakira iluminó el desierto de Egipto

El desierto de Egipto se iluminó para que Shakira pudiera pasar. Fue en 2007 cuando la cantante colombiana se presentó en un escenario con las pirámides de Egipto de escenografía.
Los cálculos oficiales fueron de 100 mil personas que acudieron a ese espectacular concierto que desafío barreras culturales.

@shakiralovecr

Shakira en la piramides de Egipto en 2007😍que rompió récord 100. 000 personas en la única latina en presentarse 😍

♬ sonido original - shakiralovecr🇨🇷

De hecho, ahora está anunciado su regreso para un concierto similar en el que espera romper ese récord. Shakira viajará después del show en el Zócalo ya que el concierto en Egipto está planeado para el 7 de abril.
La polémica de Cali

En octubre de 2025, ya con la actual gira en plena recta final, Shakira se presentó en Cali en el estadio Olímpico Pascual Guerrero ante 77 mil personas.

El show tuvo incluso su tinte de polémica porque la alcaldía de Cali tuvo que argumentar el uso del estadio para un concierto masivo, lo cual es una excepción en la ley vigente.

“El evento generó más de 20 millones de dólares en impacto económico y cerca de 3.000 empleos entre directos e indirectos. Más del 50 % de los asistentes no eran de Cali, lo que impulsó el turismo y reposicionó a la ciudad a nivel internacional”, informó la alcaldía.

La expectativa de Río de Janeiro

En mayo de 2026, Shakira cerrará su trilogía de masivos con su presentación en el Festival Todo Mundo en Río, en el que también participarán Madonna y Lady Gaga. Ese concierto, totalmente gratuito y que se realizará en la playa de Copacabana, se espera que reúna, por lo menos, a un millón de espectadores.

Shakira
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
