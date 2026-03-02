La verdad de la infidelidad de Juan Collado hacia Lety Calderón: “Cambió la historia con dinero”

Lety Calderón reveló detalles de su separación de Juan Collado, con quien estuvo casada 8 años.

El rompimiento entre la pareja ha estado marcada por un misterio: ¿El abogado y empresario le fue infiel a la actriz?

La duda surgió cuando al anunciar su separación, Collado comenzó a aparecer públicamente con Yadhira Carrillo. Lety Calderón no tiene dudas de que la infidelidad sí ocurrió.

“Toda mi vida he dicho la verdad. Nunca he dicho una mentira”, dice Calderón en una entrevista para “El minuto que cambió mi destino”.

La actriz hizo un recuento de fechas de lo que sucedió entre 2006 y 2007. Cuenta que cuando comenzaron a salir públicamente, Juan y Yadhira declararon que llevaban un año juntos.

"¿Y por qué durante ese año nunca los vimos juntos? ¿Por qué nunca aparecieron en un evento? Pues porque durante ese año él todavía estaba conmigo”.

La otra infidelidad de Juan Collado

Calderón detalló incluso otra infidelidad intermedia. Collado, para negar que fue infiel, ha asegurado que antes de su relación con Yadhira, tuvo otra novia, Edith Serrano.

Es decir, que según él, terminó con Lety y luego tuvo una relación con Edith y más tarde con Yadhira.

Calderón tiene otra verdad:

"¿Por qué no se casó con Edith? Porque ella se enteró que Juan seguía conmigo; estaba teniendo a Carlo”, dice la actriz en referencia a su segundo hijo.

Calderón explica incluso un detalle perturbador: Juan Collado llevaba a Edtih a una casa para tener citas románticas y ahí mismo le pidió matrimonio.

“Y tuvo el descaro de llevarme a mí también a esa casa”.

Collado cambió la historia

Calderón señala que Juan Collado (un prominente abogado de políticos que estuvo luego en la cárcel durante cuatro años) lo que hacía era repartir dinero y regalos para manipular ala gente y que contara lo que él quería.

“Claro que me dio mucho coraje e impotencia que diera otra versión, el poder y el dinero cambia las versiones y cambia la historia.A muchos les pagaba en el bar, les pagaba las cuentas, les pagaba botellas de champagane; a otros le mandaba flores y zapatos; a un conocido le regaló un reloj. Y entonces todo mundo le daba la razón”.

Lety Calderón también contó que cuando se separaron, no le pidió nada de dinero, a pesar de que tenía derecho, como concubina, a tener el 50% de la fortuna hecha durante los 8 años que vivieron juntos.

En cambio, la actriz lo único que le pidió es que siempre fuera por sus hijos en persona y que nunca le mandara a un chofer para recogerlos.

