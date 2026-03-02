Suscríbete
Famosos

Tiran comida a la basura en La Casa de los Famosos; piden castigo para el culpable

El reality show ha tenido varios momentos explosivos

Marzo 01, 2026 • 
Alejandro Flores
casa d elos famosos comida.jpg

El Divo de Pacetas cocina la mayor parte de la comida

Instagram Telemundo

La sexta edición de La Casa de los Famosos en Telemundo se desbordado con las polémicas.

Y este domingo tuvo una situación que provocó también la indignación de personas en redes sociales.

Ellos mismos arman las despensa en función del dinero disponible y la producción surte lo que piden para llenar la alacena y el refrigerador.
De modo que en algunas ediciones de La Casa de los Famosos se ha visto que hay peleas y conflictos por la comida, tanto por lo que se cocina como por la escasez que puede surgir cuando les reducen el presupuesto.
Lo que no había ocurrido hasta ahora es que alguien echara comida a la basura.

¿Quién tiró comida dentro de La Casa de los Famosos?

Este domingo, sin embargo, ocurrió: el Divo de Pacetas (cuyo nombre de pila es Eduardo Antonio) explotó durante una discusión en la cocina y decidió que los envases herméticos en los que se guardaban los sobrantes de comida de días anteriores estorbaban demasiado.

“Esto que ya no se lo va a comer nadie, a la basura”, dijo mientras efectivamente echara al bote el contenido no de uno sino de tres envases.

La reacción a la publicación en el perfil oficial del realty show fue de indignación.

“Ya esta grande el señor para ponerse de berrinchudo a tirar así la comida”, y “Dios mío, muy mal el desperdicio de comida; deben de llamarle la atención, donde hay tantas personas que les hace falta comida”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

La casa de los famosos
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
