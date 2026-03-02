Tiran comida a la basura en La Casa de los Famosos; piden castigo para el culpable

La sexta edición de La Casa de los Famosos en Telemundo se desbordado con las polémicas.

Y este domingo tuvo una situación que provocó también la indignación de personas en redes sociales.

TE RECOMENDAMOS: ¡Nos la hicieron! La transmisión de Shakira desde el Zócalo fue solo al final del show

Ellos mismos arman las despensa en función del dinero disponible y la producción surte lo que piden para llenar la alacena y el refrigerador.

De modo que en algunas ediciones de La Casa de los Famosos se ha visto que hay peleas y conflictos por la comida, tanto por lo que se cocina como por la escasez que puede surgir cuando les reducen el presupuesto.

Lo que no había ocurrido hasta ahora es que alguien echara comida a la basura.

¿Quién tiró comida dentro de La Casa de los Famosos?

Este domingo, sin embargo, ocurrió: el Divo de Pacetas (cuyo nombre de pila es Eduardo Antonio) explotó durante una discusión en la cocina y decidió que los envases herméticos en los que se guardaban los sobrantes de comida de días anteriores estorbaban demasiado.

“Esto que ya no se lo va a comer nadie, a la basura”, dijo mientras efectivamente echara al bote el contenido no de uno sino de tres envases.

La reacción a la publicación en el perfil oficial del realty show fue de indignación.