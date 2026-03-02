Gomita muestra impactante video de la cirugía de intestino que la hizo orar por su vida:; “No quiero morir”

Gomita grabó el primer podcast después de la operación que le salvó la vida.

La influencer reapareció con un semblante recuperado pero con una visible molestia en la parte alta del estómago, donde tiene la herida por la cirugía.

Gomita narró que su crisis de salud comenzó una mañana en la que llevó a sus mascotas al veterinario y comenzó a sentir una molestia en el estómago.

Para ello fue muy raro que, además, sintió ganas de vomitar.

“Cuando tú tienes un bypass gástrico no vomitas. Lo que entra, ya no sale porque tienes una parte del estómago aislado. Lo único que vomitas es saliva”.

Gomita en efecto, se hizo esta operación bariátrica como uno de sus muchos intentos por bajar de peso, que incluyeron cirugías estéticas.

El dolor se hizo cada vez más intenso hasta que decidió llamar a su hermano y su mamá para que la llevaran al hospital.

Los médicos determinaron que tenían una obstrucción en el intestino y que la situación era una emergencia que podía resultar fatal.

“Me dijeron que tenían que abrirme para saber qué era lo obstruido; que podía irme de ahí pero bajo mi responsabilidad porque eso podía provocar mi muerte”.

Asi fue la cirugía que le salvó la vida

Gomita aceptó la cirugía y pidió a los médicos que grabaran el procedimiento para enseñarlo a su mamá... y ahora también a sus seguidores en redes sociales.

En el podcast publicado este domingo 1 de marzo Gomita muestra varios fragmentos donde se ve a los médicos manipulando su intestino al señalar la parte obstruida y la afectación del colón.

“Yo comencé a orar. No le decía nada a ellos (su mamá y su hermano) pero yo decía; ay diosito yo no me quiero morir”.

Dice la exhabitante de La Casa de los Famosos que en ese momento de crisis y a punto de entrar al quirófano, tuvo una especie de visión: sintió claramente que su problema era el diablo que actuaba por todas las cirugías estéticas que se había hecho.

“Me sentía súper mal, súper culpable... como acababa de fallecer mi abuelito, yo decía: ya se acabó esto. Pero ustedes saben que mi fe ha sido muy grande estos meses y yo decía: Señor yo no me quiero morir, dame otra oportunidad de ver a mi hermano, a mi familia”.

Gomita trabaja ahora en su rehabilitación, la cual es complicada por los antecedentes de sus otras cirugías: “De hecho, el ombligo me lo han rehecho ya tres veces”.

La herida aún no cicatriza del todo y lo que más lamenta, dice con un nudo en la garganta, es que no sabe si después de todo esto pueda ser madre.