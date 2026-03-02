Alerta por aumento de avistamientos de RATAS en Reforma, Zona Rosa y Tlatelolco: “es un foco de infección”

“De alguna forma trabajamos para ellos, les facilitamos la vida tirando la basura, no recolectándola”.

Cada vez es más frecuente ver a grupos de ratas avanzando entre banquetas, jardineras y parques, aseguran vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc. Los avistamientos de roedores en plena vía pública se han vuelto más comunes, especialmente en Paseo de la Reforma, en el tramo que va de la Estela de Luz a la Diana Cazadora.

Lo que antes ocurría en coladeras o tiraderos ahora es visible a plena luz del día, provocando preocupación entre peatones.

Ya no se trata de una situación aislada, sino de un hecho constante. De forma repentina, las ratas caminan “como si nada”, lo que ha encendido las alertas por el riesgo sanitario que representan estos animales.

Los roedores que solían habitar en drenajes y acumulaciones de basura, comienzan a observarse en las superficies durante el día.

Especialistas advierten que podría tratarse de un problema de sobrepoblación y que está directamente relacionada con la acumulación de basura, falta de higiene es espacios públicos y registros de drenaje abiertos.

Estos factores convierten las calles y jardines en sitios ideales para que las ratas encuentren alimento y refugio, y que cuando existe fácil acceso a comida, la reproducción se acelera de forma considerable.

“Es fundamentalmente un problema de origen humano, es decir, se origina porque nuestros hábitos por tirar en la calle alimentos, más que por no tener acciones en contra de los roedores, de alguna forma trabajamos para ellos, les facilitamos la vida tirando la basura, no recolectándola”, indicó el médico veterinario, zootecnista y epidemiólogo Francisco Monroy.

Además, diversos estudios señalan que el cambio climático podría estar influyendo en la proliferación de ratas. La reducción en la duración e intensidad del invierno favorece su reproducción durante más meses al año, incrementando rápidamente su población.

La presencia de ratas no sólo es desagradable, sino potencialmente peligrosa. Estos roedores pueden transmitir enfermedades graves al moverse entre drenajes, basura y zonas contaminadas, lo que los convierte en portadores de bacterias y otros agentes patógenos que pueden afectar la salud humana.

El doctor Francisco Monroy explicó las consecuencias sanitarias que puede generar esta situación.

“Ellos al estar en sitios contaminados, al utilizar drenajes o al estar viviendo dentro de la basura, hay una gran concentración de agentes que pueden causar daño, como la leptospira, E. coli, salmonella y otros que pueden provocar problemas diarreicos en el ser humano o enfermedades que afectan los riñones u otros órganos”, concluyó.

