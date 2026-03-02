Suscríbete
Viral

Alerta por aumento de avistamientos de RATAS en Reforma, Zona Rosa y Tlatelolco: “es un foco de infección”

Vecinos alertan que cada vez es más frecuente ver a estos animales “como sin nada”.

Marzo 02, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Ratas-Reforma.jpg

Avistamientos de ratas en la Ciudad de México se vuelven un hecho común en las calles.

YouTube

“De alguna forma trabajamos para ellos, les facilitamos la vida tirando la basura, no recolectándola”.

Cada vez es más frecuente ver a grupos de ratas avanzando entre banquetas, jardineras y parques, aseguran vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc. Los avistamientos de roedores en plena vía pública se han vuelto más comunes, especialmente en Paseo de la Reforma, en el tramo que va de la Estela de Luz a la Diana Cazadora.

Lo que antes ocurría en coladeras o tiraderos ahora es visible a plena luz del día, provocando preocupación entre peatones.

Ya no se trata de una situación aislada, sino de un hecho constante. De forma repentina, las ratas caminan “como si nada”, lo que ha encendido las alertas por el riesgo sanitario que representan estos animales.

TE RECOMENDAMOS: Madre de conductora de televisión está desaparecida: hay una MACABRA pista y posible “escena del crimen”

Los roedores que solían habitar en drenajes y acumulaciones de basura, comienzan a observarse en las superficies durante el día.

Especialistas advierten que podría tratarse de un problema de sobrepoblación y que está directamente relacionada con la acumulación de basura, falta de higiene es espacios públicos y registros de drenaje abiertos.

Estos factores convierten las calles y jardines en sitios ideales para que las ratas encuentren alimento y refugio, y que cuando existe fácil acceso a comida, la reproducción se acelera de forma considerable.

“Es fundamentalmente un problema de origen humano, es decir, se origina porque nuestros hábitos por tirar en la calle alimentos, más que por no tener acciones en contra de los roedores, de alguna forma trabajamos para ellos, les facilitamos la vida tirando la basura, no recolectándola”, indicó el médico veterinario, zootecnista y epidemiólogo Francisco Monroy.

Más noticias virales
Esteban-de-León.jpg
Viral
Hallan sin vida y en macabras condiciones a exestrella infantil a los 25 años; estaba “envuelto en plástico”
Reportes indican que había sido reportado como desaparecido semanas antes.
Enero 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Viral
Abuelita de 79 años ENVENENÓ a su familia; confundió raticida con sazonador mientras preparaba caldo y arroz
Enero 23, 2026
Viral
15 perros ATACAN brutalmente a abuelita de 79 años que caminaba por la calle… ¡todos eran del mismo dueño!
Enero 13, 2026
Viral
Pareja protagoniza tremenda discusión y termina ABANDONANDO a su bebé en un parque público
Febrero 24, 2026
Viral
Siete niños intoxicados por comer tamales en Puebla y una niña DA POSITIVO a fentanilo
Febrero 18, 2026
Mamá-Kenia.jpg
Viral
Kenia, la menor que pedía “irse al cielo” para dejar de sufrir por CÁNCER, ya murió, aclara su mamá
Enero 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Malas-calificaciones.jpg
Viral
Padre se DESANGRA y muere; su hijo lo atacó tras reclamarle por sus malas calificaciones
Enero 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Vanessa-Dib.jpg
Viral
Mujer acude a retirarse el DIU y termina con las piernas amputadas; la indemnizan con 88 mil pesos
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Además, diversos estudios señalan que el cambio climático podría estar influyendo en la proliferación de ratas. La reducción en la duración e intensidad del invierno favorece su reproducción durante más meses al año, incrementando rápidamente su población.

La presencia de ratas no sólo es desagradable, sino potencialmente peligrosa. Estos roedores pueden transmitir enfermedades graves al moverse entre drenajes, basura y zonas contaminadas, lo que los convierte en portadores de bacterias y otros agentes patógenos que pueden afectar la salud humana.

NO TE VAYAS SIN LEER: Abuela influencer, de 82 años, fue asaltada y golpeada en su casa: “Cállate porque te mat*”

El doctor Francisco Monroy explicó las consecuencias sanitarias que puede generar esta situación.

“Ellos al estar en sitios contaminados, al utilizar drenajes o al estar viviendo dentro de la basura, hay una gran concentración de agentes que pueden causar daño, como la leptospira, E. coli, salmonella y otros que pueden provocar problemas diarreicos en el ser humano o enfermedades que afectan los riñones u otros órganos”, concluyó.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
ibero-gradas.jpg
Viral
Colapsa grada con alumnos de la Universidad Iberoamericana mientras se tomaban la foto de graduación
Febrero 27, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Asesino-adolescente.jpg
Viral
Niña de 2 años muere tras ser golpeada por su PADRASTRO de 17 años; la mamá también tiene 17
Febrero 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Punch-mono-peluche.jpg
Viral
La historia de ‘Punch’, el bebé mono que se aferra a su peluche tras RECHAZO y abandono de su madre
Febrero 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
La-Voz-Kids (1).jpg
Viral
Tragedia en ‘La Voz Kids’, muere BRUTALMENTE atropellada exparticipante a los 19 años; el conductor escapó
Febrero 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
shakira zocalo.jpg
Famosos
¡Nos la hicieron! La transmisión de Shakira desde el Zócalo fue solo al final del show
Los fans manifestaron su enojo en el canal oficial
Marzo 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
apostarías por mí.jpg
Famosos
Mario y Brenda Bezares eliminan a otra pareja enemiga en "¿Apostarías por mí?”
El reality show se acerca a la final
Marzo 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
julian gil franco.jpg
Famosos
Julián Gil encara a Franco Tradardi frente a todas las parejas de "¿Apostarías por mí?": "¡Te faltan...!”
Julián le repitió a Franco el insulto que le ha dicho desde hace un año, cuando coincidieron en “El Conquistador”
Marzo 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
Gomita (2).jpg
Famosos
Gomita muestra impactante video de la cirugía de intestino que la hizo orar por su vida:; “No quiero morir”
Aracely Ordaz cuenta se sintió culpable y a mismo tiempo enojada consigo misma: "¿Por qué me hice esto?”
Marzo 01, 2026
 · 
Alejandro Flores