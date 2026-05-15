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¿Le ganará la selección mexicana a un equipo europeo? Mhoni Vidente predice hasta dónde llegará México

¿Se cumplirá por fin la promesa del quinto partido?

Mayo 15, 2026 • 
Alejandro Flores
MHONI VIDENTE MEXICO.jpg

Buenos augurios para la selección mexicana

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A punto de comenzar la competencia de futbol más importante a nivel mundial, la selección mexicana enfrenta un momento de crisis.

La convocatoria del director técnico Javier Aguirre ha levantado muchas dudas entre los especialistas, lo que se sumó a la polémica generada por el club Toluca, que quiso usar a sus seleccionados en la Concachampions.
En medio de este ambiente enrarecido, la selección jugará contra Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.
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Para Mhoni Vidente es claro lo que sucederá en esta primera etapa:

“Gana el primer juego, empata el segundo y gana el tercero. Pasa en primer lugar de grupo y Chequia pasa en segundo”.

¿Hasta dónde llegará México?

La predicción de Mhoni es el escenario que está también en los planes de los aficionados y de Javier Aguirre, quienes están convencidos de que el efecto de ser locales le permitirá a México, como sucedió en 1986, avanzar como primero de grupo.

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¿Qué pasará después?
Mhoni Vidente predice que México pasará al quinto partido:

“Vienes potente, Mhoni”, se dice a sí misma cuando hablar de la segunda ronda.

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De acuerdo con la tarotista, el destino de México es enfrentarse a un europo en la segunda ronda.

“Nos vamos contra Inglaterra y también les ganamos”.

Mhoni Vidente predice
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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