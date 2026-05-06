Ya habló Cinthia Aparicio sobre su divorcio y Alexis Ayala comparte foto de ella “DESDE EL AMOR”

“MADUREZ es contar la historia completa, sin saltarte la parte en la que tú también te equivocaste”.

La reciente ruptura entre Alexis Ayala y su exesposa, 28 años menor, dio un giro inesperado tras la aparición de la propia Cinthia Aparicio y una serie de mensajes que compartió el actor en sus redes sociales.

A pocos días de que en solitario, Alexis confirmara el comienzo de los trámites de divorcio, la actriz ya enfrentó a la prensa para hablar por primera vez. “Estoy muy tranquila, él y yo estamos bien, en paz”, expresó al programa ‘Hoy’.

Y agregó “ahorita me lo encontré justo en diseño de imagen”.

TE RECOMENDAMOS: ‘Abelito’ y Aarón Mercury mandan mensaje a Alexis Ayala en medio de su divorcio: “tiene que entender que LLEGÓ SOLO”

@programa_hoy Mañana en exclusiva tendremos las primeras declaraciones de Cinthia Aparicio tras su divorcio con Alexis Ayala. ♬ sonido original - HOY

Al tiempo, Ayala compartía una historia en su cuenta de Instagram en la que aparecía Cinthia, reforzando la idea de que mantienen una relación de amor y cordialidad.

Luego, en su cuenta de X, escribió “MADUREZ es contar la historia completa, sin saltarte la parte en la que tú también te equivocaste”.

MADUREZ

Es contar la historia completa, sin saltarte la parte en la que tú también te equivocaste. — Alexis Ayala (@ayalaalexis) May 5, 2026

Al contar el fin de la historia de la pareja, todo el tiempo ha sido Alexis quien ha abierto su corazón y abundado sobre la etapa que enfrenta. Por su parte, Cinthia ha sido parca ante su decisión de terminar con su matrimonio.

“Estamos separados, Cinthia Aparicio y yo. Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos… y ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien. Tal vez no nos vean juntos como pareja, pero yo seguiré siendo siempre un gran porrista de lo que ella haga”, declaró Ayala a la revista ‘Caras’.

También dejó claro que el vínculo emociona no desaparece con la ruptura. “La miro desde un lugar de respeto y de amor, porque el amor se transforma. Ella siempre fue el amor en mi vida, y estoy muy agradecido de haber podido vivir y conservar esa historia de amor. Aunque no nos veamos en ese horizonte, no quiere decir que no nos veamos en otros horizontes”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Alexis Ayala dijo a TVyNovelas la REFLEXIÓN FINAL ante su divorcio con Cinthia Aparicio: “tuve una historia maravillosa”

Cinthia y Alexis siguen trabajando juntos

Mientras se va disolviendo su relación de manera legal, la pareja continúa con sus proyectos en conjunto. Por un lado comparten créditos en la obra ‘Las mujeres son de Venus… los hombres ni madres’ y por otro en la telenovela ‘Sabor a ti’.