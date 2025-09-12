Adrián Marcelo confirma crisis en su matrimonio y culpa a ‘La Casa de los Famosos’

“Estoy pasando situaciones en las que no sé cuál es mi futuro”.

El polémico influencer Adrián Marcelo sigue dando de que hablar, aunque es esta ocasión no se trata de una pelea, amenaza o venganza contra otro de sus compañeros. Esta vez se trata de su matrimonio.

El regiomontano reveló que enfrenta dificultades al interior de su matrimonio con Karina Puente. Ambos ya dejaron de seguirse en redes sociales, generando rumores y especulaciones entre usuarios.

El generador de contenido admitió que su paso por ‘La Casa de Los Famosos México’ y su obsesión por el trabajo han tenido un impacto negativo en su familia, derivando en una crisis con su esposa.

Fue en una charla con Judith Grace para su canal de YouTube que Marcelo admitió las consecuencias de su paso por el reality show y cómo la presión por mantener una imagen irreverente ante las cámaras terminó afectando su relación de pareja.

Adrián Marcelo dijo que no puede confirmar una separación todavía, pero que atraviesa momentos de incertidumbre respecto a su futuro con Karina.

“Te voy a ser sincero también, no puedo ahondar. Ahora que hablas de mi esposa, pues estoy pasando situaciones en las que no sé cuál es mi futuro, no puedo hablar de más, pero me movió. Fueron los riesgos que yo tomé al obsesionarme con mi trabajo y obsesionarme tanto con satisfacer la imagen que se tenía de mí de irreverente, de una persona que produce momentos de júbilo, entonces me salió mal este proyecto”, admitió.

Adrián Marcelo en ‘La Casa de Los Famosos’

El influencer protagonizó diversas polémicas al interior del reality show, principalmente peleas con otros participantes como con Gala Montes.

Los conflictos con Montes le valieron señalamientos importantes como el promover la violencia contra las mujeres, misoginia y machismo, lo que intensificó la controversia en torno a su figura pública. Sin embargo, y pese a las críticas y rumores, su esposa se mantuvo como uno de los principales apoyos durante esa etapa.

Su historia de amor

Adrián y Karina se conocieron en 2014, en el reality show ‘Mitad y mitad’. El programa buscaba que el youtuber encontrara el amor y Puente participó tras ser inscrita por su hermana, quien intentaba que ella ingresara a la industria del entretenimiento y consiguiera un puesto en la producción.

La pareja formalizó su relación tras varios años de noviazgo. Su matrimonio civil ocurrió en 2021 y un año después celebraron con una lujosa fiesta en la Riviera Maya.

Su apoyo incondicional

El youtuber no ha dudado en expresar públicamente lo importante que es Karina Puente en su vida y en su carrera.

“Si ha sido la mujer de mi vida porque sin ella no hubiera podido llegar a donde estoy, yo siempre me he expresado de ella como el complemento perfecto para esta carrera porque solo no se puede (…) Yo lo que he logrado no lo podría haber logrado sin ella y creo que también me gusta verme como un impulso en su vida”, declaró previamente.

La situación actual de la pareja sigue siendo motivo de especulación, ya que no se ha confirmado una separación.

