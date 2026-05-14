Exempleados de Ramón Ayala presentan nueva demanda por agresiones y HOSTIGAMIENTO SEXU4L contra su hijo

Una nueva demanda civil fue presentada por presuntas agresiones sexuales que habría cometido Ramón Ayala Jr., hijo del popular ‘Rey del Acordeón’. La denuncia fue interpuesta por tres exintegrantes de la agrupación norteña ‘Ramón Ayala y sus Bravos del Norte’.

Los exempleados emprendieron acciones legales en Texas, acusándolo de mantener conductas inapropiadas durante sus giras en Estados Unidos. Al tiempo, la denuncia se suma a otros procedimientos que existen desde febrero de 2026.

Ayala Jr. es señalado por sus excompañeros y colaboradores de prácticas de hostigamiento, abuso de poder, comportamientos sexuales indebidos en entornos laborales de la banda, incluyendo autobuses y otros espacios durante las giras.

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Entre los demandantes se encuentra el exbajista Eliud González, quien relató ante los medios de comunicación que los episodios fueron constantes y ocurrían en camiones de la agrupación y otros sitios relacionados con su función.

Además, los demandantes sostiene que tanto ‘El Rey del Acordeón’ como empresas asociadas a la agrupación tenían conocimiento de los hechos denunciados y no habrían hecho nada para detenerlos.

En tanto, el equipo legal de las supuestas víctimas informaron que tienen fotografías y videos que presuntamente documentan parte de los incidentes, aunque dichos materiales no se han hecho públicos.

Este caso se suma a otros litigios iniciados en febrero de 2026, cuando otros trabajadores, identificados en los expedientes judiciales como ‘John Doe’, reportaron situaciones similares y exigieron indemnización por daños emocionales y psicológicos.

‘El Rey del Acordeón’ se deslinda

En días previos a que se hiciera pública la denuncia, el músico Ramón Ayala rechazó las acusaciones mediante un comunicado y manifestó su confianza en el que proceso judicial permitirá aclarar los hechos.

También advirtió sobre “intentos por manchar el legado” de la agrupación y confirmó que su equipo legal ya atiende la situación, por lo que declina ofrecer entrevistas mientras el litigio continúe.

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Hasta el momento, Ramón Ayala Jr. no ha presentado su versión de manera independiente respecto a esta denuncia.