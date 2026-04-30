Alexis Ayala confirma que SE ESTÁ DIVORCIANDO de Cinthia Aparicio: “Ella tomó la decisión”

“Y ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien”.

En shock están dejando las declaraciones del actor Alexis Ayala tras el reciente anuncio inesperado de su divorcio. El exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’ afirma que está enfrentando esta separación lejos del drama y en un proceso de serenidad, reflexión y bajo la filosofía de “vivir bonito”.

“Me encuentro bien, tranquilo, seguro, firme, viviendo mi día como si fuera el primero de mi vida, y eso me abre a muchas cosas”, compartió para la revista ‘Caras’, aunque admitió que el momento no ha sido sencillo.

Ayala también confesó que “estamos separados Cinthia Aparicio y yo. Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así que nos replanteamos como pareja. Creo que todas las parejas deberían de hacerlo constantemente, y ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien... tal vez no nos vean juntos como pareja, pero yo seguiré siendo siempre un gran porrista de lo que ella haga”.

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En medio de su proceso de divorcio, el actor afirma que sus hijas son las que lo sostienen. “Son un gran motor. Creo que la familia es siempre lo que nos hace tocar tierra, ellas y mi madre son los corazones que laten más fuerte dentro de mí”, dijo.

Alexis abundó sobre su historia junto a Cinthia:

“La miro desde un lugar de respeto y de amor, porque el amor se transforma. Ella siempre fue el amor en mi vida, y estoy muy agradecido de haber podido vivir y conservar esa historia de amor. Aunque no nos veamos en ese horizonte, no quiere decir que no nos veamos en otros horizontes [...] Hay que tenerle mucho respeto al amor, y el amor que he tenido con Cinthia, es muy grande e importante”.

Y dijo que de esa relación, se queda con lo valioso: “Con recuerdos maravillosos, me quedo con vida, me quedo con ímpetu... aprendí muchas cosas estando con ella y reafirmé el hecho de que vivir es increíble”.

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Finalmente, el histrión asegura que permanece abierto al amor. “Nunca está cerrado a nada, late más fuerte que nunca… Me ilusiona seguir activo. Quiero seguir actuando, moverme, seguir haciendo ejercicio, abrazar a mis hijas, poder equivocarme, vivir en libertad... y por supuesto que quiero, en el plano personal, el día de mañana poder caminar con alguien de la mano”, concluyó.