Gaby Platas destapa agresiones de Paco de la O: “Me llegó a golpear, PATEAR, AMENAZAR, ahorcar”

“Viví muchas cosas horribles, pero afortunadamente eso terminó”.

Es la actriz y comediante Gaby Platas quien decidió hablar con más detalles sobre su matrimonio con Paco de la O, mismo que duró 10 años y que estuvo marcado por el comportamiento violento del histrión.

La integrante de ‘Me caigo de risa’ concedió una entrevista a la comunicadora Shanik Berman, quien le cuestionó sobre su vínculo con el también presentador de televisión. Destacó que estaba sorprendida por la denuncia que emitió en contra de Paco su también expareja, Malu Carreras, quien destapó conductas violentas.

“Estoy preocupada porque conocí a Paco de la O tan agradable y no puedo creer lo que está pasando alrededor de él. Tú viviste muchos años con él, platícanos”, dijo Berman a Gaby Platas, quien, por lo mismo, exhibió los maltratos que sufrió a manos de su exesposo, de 60 años.

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@shanikberman "@Paco De la O me golpeaba y en el suelo me seguía pateando y decía que era mi culpa que me pateara.”: @Gaby Platas #parati #fyp ♬ sonido original - Shanik Berman

“Viví muchas cosas horribles, pero afortunadamente eso terminó... Me llegó a golpear, me llegó a patear, llegó a amenazar, a ahorcar, a lastimar a mis animales”, expuso Platas, de 52 años.

Berman insistió en preguntarle a Gaby por qué cree que el actor se comportó así, de modo que le respondió: “no sé”.

En tanto, la comediante añadió que su exesposo “sólo gritaba y se molesta por cosas… una vez, y esto no se me va a olvidar, me dijo ‘es que (estábamos viendo la televisión) estás pensando muy fuerte… ¡me molesta que estés aquí pensando’”.

Y agregó que “ella verdad es que no sé porqué hacía las cosas o qué era lo que se imaginaba… no sé”.

Gaby Platas incluso externó que de la O la responsabilizaba de que él la golpeara. “Cuando yo te violento físicamente, es tu culpa porque no te quitas”, recordó la actriz.

“Estoy con vida… Eso pasó hace ocho años y no, no se olvida. Desafortunadamente, con las situaciones últimas que han pasado, la persona con la que él estaba, su pareja, la agredió. Y luego me empezó a buscar a mí; me empezó a mandar mensajes, luego me mandó un audio. Le pedí que no me siguiera escribiendo, mi pareja le pidió que no me siguiera escribiendo”, contó Platas.

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Tras recordar los episodios de violencia, la famosa expuso que durante su matrimonio también hubo mentiras e infidelidades. Platas narró que los primeros cuatro años de su matrimonio fueron “bonitos”, pero “ahora que lo veo a la distancia sé que las partes ‘bonitas’ que vivimos fueron mentiras”.

Platas concluyó la charla con una confesión: decidió dejar a su exesposo cuando una persona la alertó.

“Estábamos en una fase en la que era muy violento… Cuando decidí (dejarlo) fue porque una persona cercana a él me habló y me dijo ‘va para tu casa y te va a matar’; como sí era una posibilidad, dije ‘ok, más vale aquí corrió que aquí murió”, finalizó.