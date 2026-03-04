Jorge Losa dice que en ‘La Casa de los Famosos’ le hubiera ido MEJOR sin Ferka; ella está “muy decepcionada”

“Sí, me hubiera ido mejor solo, eso también es cierto”.

Ferka asegura estar muy decepcionada por las recientes declaraciones que emitió su expareja, Jorge Losa. Y es que el español acudió al programa de YouTube de Apio Quijano, y ahí expresó que su paso por ‘La Casa de los Famosos’ hubiera sido mejor si la actriz no hubiera estado.

La pareja, que comenzó su relación tras conocerse en el mismo reality, sigue en el centro de la polémica luego de poner fin a su noviazgo, en 2025, y tras haberse dado una segunda oportunidad.

Losa platicó con el integrante de ‘Kabah’ y manifestó que “no creo que fuera un error, al final del día nos fue bien a los dos y cuando alguien es talentoso acabas demostrándolo, pero, si tú me dices: ‘¿Crees que te hubiera ido mejor solo?’ Sí, me hubiera ido mejor solo, eso también es cierto”, explicó.

Pese a que Jorge reconoció que la también presentadora de ‘Venga la Alegría, fin de semana’, siempre le brindó su apoyo y más cuando estuvo en ‘La Casa Más Famosa de México’, dijo que nunca habló abiertamente de su relación porque estaba recibiendo amenazas.

“Hoy por hoy, si tuviera que hacer algo diferente en la casa, lo que haría sería, desde que entre el día uno, decirle a la gente, que no quise decir del todo la verdad de lo que sucedía por no meter a terceras personas”, contó.

Cabe recordar que el exparticipante de ‘Guerreros 2020’ fue uno de los habitantes que llegó hasta las semanas finales de la emisión, mientras que Ferka fue la tercer expulsada.

Según el actor, aunque Ferka le encantaba y tenían “algo muy bonito”, se apartó de ella por amenazas de su ex, y aunque nunca lo dijo, cree que pudo haber cambiado su historia al interior del reality.

La reacción de Ferka

Tras hacerse viral el programa de Quijano, los seguidores de la actriz le cuestionaron sobre las declaraciones de Losa. Fue durante una dinámica de preguntas y respuestas donde Ferka emitió su opinión.