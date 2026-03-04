Suscríbete
Famosos

Jorge Losa dice que en ‘La Casa de los Famosos’ le hubiera ido MEJOR sin Ferka; ella está “muy decepcionada”

El actor aseguró que su estancia en el reality hubiera sido más exitosa sin la presencia de su expareja.

Marzo 04, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Ferka-Jorge-Losa.jpg

Ferka reaccionó a las declaraciones de su ex, Jorge Losa.

YouTube

“Sí, me hubiera ido mejor solo, eso también es cierto”.

Ferka asegura estar muy decepcionada por las recientes declaraciones que emitió su expareja, Jorge Losa. Y es que el español acudió al programa de YouTube de Apio Quijano, y ahí expresó que su paso por ‘La Casa de los Famosos’ hubiera sido mejor si la actriz no hubiera estado.

La pareja, que comenzó su relación tras conocerse en el mismo reality, sigue en el centro de la polémica luego de poner fin a su noviazgo, en 2025, y tras haberse dado una segunda oportunidad.

Losa platicó con el integrante de ‘Kabah’ y manifestó que “no creo que fuera un error, al final del día nos fue bien a los dos y cuando alguien es talentoso acabas demostrándolo, pero, si tú me dices: ‘¿Crees que te hubiera ido mejor solo?’ Sí, me hubiera ido mejor solo, eso también es cierto”, explicó.

Pese a que Jorge reconoció que la también presentadora de ‘Venga la Alegría, fin de semana’, siempre le brindó su apoyo y más cuando estuvo en ‘La Casa Más Famosa de México’, dijo que nunca habló abiertamente de su relación porque estaba recibiendo amenazas.

“Hoy por hoy, si tuviera que hacer algo diferente en la casa, lo que haría sería, desde que entre el día uno, decirle a la gente, que no quise decir del todo la verdad de lo que sucedía por no meter a terceras personas”, contó.

Cabe recordar que el exparticipante de ‘Guerreros 2020’ fue uno de los habitantes que llegó hasta las semanas finales de la emisión, mientras que Ferka fue la tercer expulsada.

Según el actor, aunque Ferka le encantaba y tenían “algo muy bonito”, se apartó de ella por amenazas de su ex, y aunque nunca lo dijo, cree que pudo haber cambiado su historia al interior del reality.

La reacción de Ferka

Tras hacerse viral el programa de Quijano, los seguidores de la actriz le cuestionaron sobre las declaraciones de Losa. Fue durante una dinámica de preguntas y respuestas donde Ferka emitió su opinión.

Ferka-responde.jpg
“Muy decepcionada, y muy lamentables sus declaraciones. Un caballero no habla así de la chica que en algún momento amó”, señaló.

Jorge Losa ferka
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
