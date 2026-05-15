Influencer exhibe a Wendy Guevara: “me quería cobrar por entrevistarla”

Con un millón de seguidores en YouTube, Óscar Zazueta forma parte de una nueva generación de creadores de contenido que surgió ya dentro de una industria mucho más formal en la que la monetización es parte cotidiana de su trabajo.

Sin embargo, por eso mismo, Zazueta (más conocido como el compa Ozz) se ha enfrentado a dos situaciones especialmente complicadas y que le han ayudado a definir el contenido que quiere ofrecer a sus suscriptores.

El compa Ozz actualmente tiene una mezcla de anecdotario con entrevistas en sus redes sociales. Su mayor objetivo es el tema de la música regional pero también busca personajes de trascendencia, como el ex presidente Vicente Fox, al que entrevistó este año.

Su experiencia con Karely Ruiz y Wendy Guevara

En el podcast “Hágale como quiera”, el compa Ozz compartió dos historias en las que se ha enfrentado a decisiones ética importantes.

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La primera de ellas fue que le ofrecieron una fuerte cantidad de dinero por “quemar a Karely Ruiz”.

“No accedí porque... pues la muchacha no me ha hecho nada a mí. Y yo creo que gracias a eso Karely me abrió las puertas de su casa para hacer un podcast donde se portó bien buena onda”.

Conpa Ozz también, a propósito del dinero que se mueve en el mundo de las plataformas, reveló quién ha sido la única persona que le quiso cobrar por una entrevista.

“Lo estudiamos y pues no, no me fue redituable, pero yo no lo vi mal; está bien que aprovechen su fama

“La única es Wendy Guevara. Me cobraba 200 mil pesos. Yo sí dije: a ver, voy a analizarlo para ver si es redituable”.

Es decir, que le pareció natural que Wendy buscara capitalizar el momento que estaba viviendo, ya que esa propuesta sucedió justo cuando salió ganadora de La Casa de los Famosos.