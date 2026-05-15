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Telenovelas

¿Quién y cómo convenció a Silvia Navarro de volver a las telenovelas con “Guardián de mi corazón”?

Hace 8 años que la actriz no trabajaba en un melodrama de Televisa

Mayo 14, 2026 • 
Alejandro Flores
silvia navarro.jpg

Silvia navarro y Daniel Arenas

Televisa

De fondo, “Guardián de mi vida” tiene la típica historia de amor entre una pareja dispareja: Sofía Peralta-Avitia, un mujer de éxito, firme y directora general de un emporio familiar y Franco Gallardo, un hombre de campo, noble y sencillo.

Pero esto es solo una parte de la historia del melodrama producido por Juan Osorio, ya que la historia también explora las emociones de un matrimonio vacío y el encono de una madre con su hija.
Para Silvia Navarro, la interpretación del personaje de Sofía Peralta-Avitia representó un reto suficientemente importante como que para que decidiera volver a las telenovelas en Televisa, luego de cinco años de ausencia.
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Y fue Juan Osorio el que la convenció de que era momento de que volviera a los melodramas.

“Las grandes historias necesitan grandes nombres”, le dijo a propósito de su personaje, el cual está basado en el que interpretó Margarita Gralia en la telenovela “Amor en custodia”, hace ya 20 años.

¿Cuándo es el estreno de Guardián de mi vida?

“Guardián de mi vida” tendrá estrenos diferenciados: en Estados Unidos, Univision ya la estrena este lunes 18 de mayo mientras que en las estrellas la estrenará en México hasta junio, a la par que ViX.

Silvia Navarro, entusiasmada con el resultado de lo que se ha hecho hasta en las grabaciones, escribió en la cuenta de Instagram de Juan Osorio un largo agradecimiento.

“Gracias por este regalo, por esta bienvenida y por darme la oportunidad de hacer lo que más amo: las telenovelas. Qué afortunada de estar al lado de cada uno de mis compañeros, a los cuales disfruto enormemente en cada uno de sus personajes,y en cada labor que realizan, técnicos, staff, producción, TODOS, todos los que crean la magia de “Guardián de mi vida”.

En resumen, la telenovela narra la historia de esta exitosa empresaria, casada con Gonzalo Balmori-Ricci (Sergio Sendel), un hombre irresponsable e infiel.

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Un día, Franco Gallardo (Daniel Arenas), hombre de campo, salva a Sofía de un atentado, convirtiéndose en su guardaespaldas. Con el tiempo surgirá entre ambos un amor sincero.

Silvia Navarro
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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