Mamá de Gala Montes responde si ya se gastó el dinero que le pagó Adrián Marcelo

El polémico encuentro entre Adrián Marcelo y Crista Montes, madre de la actriz Gala Montes, sigue generando revuelo en redes sociales y medios de comunicación. Luego de la entrevista en la que Crista compartió detalles personales sobre su relación con su hija , surgió una nueva interrogante: ¿qué hizo con el dinero que recibió por hablar públicamente de su historia familiar?

En un encuentro con medios, se le cuestionó sobre el dinero que le fue entregado por Adrián Marcelo como parte de la entrevista, la madre de la actriz aclaró el estado actual de sus finanzas y habló sobre sus intenciones con el pago recibido.

¿Crista Montes ya se gastó el dinero que le pagó Adrián Marcelo?

Ante la ola de rumores, Crista Montes respondió con un breve pero directo mensaje al responder a los reporteros que insistían con la misma cuestión. En él respondió a la pregunta que muchos le hacían: si ya había gastado el dinero que Adrián Marcelo le ofreció por la entrevista.

“No me lo he acabado. Estoy viendo en qué tengo que pagar, pero no me lo he acabado. Aún tengo dinero”, declaró.

Con esto, Crista negó haber dilapidado el dinero, como algunos usuarios insinuaban , y además confirmó que tiene planes de invertir el monto recibido, aunque sin detallar exactamente en qué.

¿Cuánto pagó realmente Adrián Marcelo a Crista Montes por la entrevista?

Aunque inicialmente se habló de una oferta de 350 mil pesos, el propio Adrián Marcelo sugirió en redes sociales que podría haber pagado incluso más si lo hubiera considerado necesario. “A la Sra. Crista le pagábamos un millón y lo recuperábamos”, escribió en su cuenta de X, para dejar en claro que la entrevista fue, para él, una inversión rentable.

A la Sra. Crista le pagábamos un millón y lo recuperábamos.



No tienen idea el placer que representa lucrar con su morbo.



Tomando en cuenta lo que cobré en #LCDLF, creo que nadie en la historia ha “exprimido” tanto un reality de TV.



Entiendo muy cabrón su resentimiento. — adrián marcelo (@adrianm10) March 26, 2025

Este contenido fue publicado en su programa “Un porro con Adrián Marcelo”, y desde el primer día se convirtió en uno de los videos más vistos de su canal de YouTube. También generó ganancias a través de patrocinios, colaboraciones y códigos promocionales, como él mismo detalló:

“Lo que ha generado el código CRISTA en @nectemx + lo que ha generado la monetización del canal en solo 2 días. De aquí sale el sueldo de todos sus conductores mediocres”, expresó en tono sarcástico contra el programa “Sale el Sol”. pues su conductores habían criticado duramente la decisión de Marcelo de pagar por la entrevista.

¿Cómo reaccionó el público a la entrevista entre Adrián Marcelo y Crista Montes?

La conversación fue ampliamente comentada en redes sociales no solo por las declaraciones de Crista Montes, sino también por el enfoque comercial que Adrián Marcelo le dio al contenido. Muchos usuarios señalaron que se trató de una estrategia mediática que capitalizó el morbo generado por la participación de Gala Montes en “La Casa de los Famosos México”, donde el conductor también fue concursante.

Adrián no se guardó nada y dejó claro que su interés era lucrar con el morbo público . “No tienen idea el placer que representa lucrar con su morbo”, escribió, para reconocer abiertamente que su programa buscó impacto económico más que reconciliación emocional.

Adrián Marcelo ha sido claro al mostrar lo que ha ganado con la entrevista a Crista Montes X (TWITTER)

¿Qué reveló Crista Montes en la entrevista?

Durante la entrevista, Crista Montes hizo varias revelaciones sobre su hija Gala. Entre ellas, mencionó que la actriz habría impedido que recibiera una comisión por su ingreso al reality show. Además, expresó su tristeza por el distanciamiento que mantiene con ella y compartió su deseo de reconciliación, aunque dijo temer la reacción de Gala tras la publicación del contenido.

El propio Adrián Marcelo, aunque fue quien condujo la conversación, se mostró por momentos conciliador al asegurar que le gustaría ver una reunión entre madre e hija, pero admitió que lo consideraba cada vez más difícil.

¿Cuál es la postura actual de Gala Montes?

Hasta el momento, ni Gala Montes ni su equipo han emitido declaraciones públicas tras las palabras de su madre y la entrevista con Adrián Marcelo. No obstante, usuarios en redes sociales han defendido a la actriz, al señalar que la exposición de temas familiares delicados en medios puede tener consecuencias irreparables.

La tensión entre Gala y Adrián Marcelo ya venía gestándose desde su participación conjunta en “La Casa de los Famosos México”, donde protagonizaron varios enfrentamientos. Esta entrevista, y la monetización que la rodea, ha avivado aún más la polémica.

Crista Montes ha dejado claro que no ha despilfarrado el dinero y que aún conserva parte del monto que le pagó Adrián Marcelo. Mientras tanto, el público sigue dividido entre quienes apoyan su derecho a hablar y quienes cuestionan la ética de ventilar temas familiares en un entorno tan mediático.