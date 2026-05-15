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Confesiones de Ana Martin a sus 80 años: “Nunca me gustó ser símbolo sexual”

La actriz, durante su festejo, habló por primera vez de la historia detrás del final de su telenovela “Gabriel y Gabriela”

Mayo 14, 2026 • 
Alejandro Flores
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Ana Martín tuvo su cumpleaños en Tlnovelas

Instagram / Captura Tlnovelas

La celebración por el 80 aniversario de Ana Martín tuvo varios momentos emotivos.

Y por supuesto, terminó con la actriz a punto del llanto al recordar que ha trabajado durante 63 años en Televisa; es decir, incluso desde antes de que se llamara Televisa.
“He estado aquí desde Telesistema Mexicano así que imagínense lo que siento ahora al ver a tanta gente joven y gente que he conocido a lo largo de esta vida”, dijo la actriz durante la transmisión del programa con el que se festejó su cumpleaños 80.
TE RECOMENDAMOS: Sin esposo ni hijos: Cuál es el secreto de Ana Martin para ser feliz en libertad

El misterioso final de Gabriel y Gabriela

Entre otras cosas, Ana Martín reveló por primera vez la historia detrás del legendario final de “Gabriel y Gabriela”, la telenovela en el que su personaje llega al altar, dice “sí acepto” pero nunca se muestra con quien se casa, si lo hace con Jorge Rivero o con Juan Ferrara.

“Ni yo misma lo sé. Ese final fue un escándalo en la empresa. Lo que pasó fue que la escritora Yolanda Vargas Dulché vino y preguntó cómo iba de público la telenovela. Y le dijeron que más o menos. Eso no le gustó y me dijo: vamos a cambiar el final”.

Lo que hizo Vargas Dulché es dejar en misterio el galán elegido, con lo cual el público se obsesionó por saber quién era el hombre en el altar con Ana Martín.

“Jorge Rivero me dijo: sí me gustó el final pero a ver a dónde me voy porque no puedo salir de mi edificio. Juan Ferrara tampoco podía salir de la cantidad de personas que los seguían. Y afuera de mi departamentito, en el edificio tiraron una barda... una locura”.

El costo de ser sexy

Durante la transmisión se recordó también la época en la que Ana Martín, teniendo apenas 17 años, concurso y ganó Miss México.
Para la actriz, sin embargo, esa época no fue agradable.

“No me gusta recordar esos años porque cuando eres un sex symbol nadie te ve. Todos creen que eres solo eso y yo no quería eso en mi vida. Nunca me gustó”.
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Ana Martín, de joven

Instagram

En cambió, fue entusiasta al hablar de la cantidad de telenovelas en las que ha interpretado personajes de carácter.

“Eso es la vida del actor. No es fácil pero ser actor significa estudiar mucho para construir tus personajes, es un trabajo de todo el día”.
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La actriz se refirió a la frase que desde hace un década la ha hecho viral:

“Anduve con el país entero... y uno que otro extranjero”, ha respondido la actriz cuando le preguntan por sus romances ya que nunca se casó ni tuvo hijos.

Ahora, durante su fiesta por los 80 años de vida, explicó con mesura esa frase y por qué la dijo.

“Lo que pasa es que comenzaron a inventarme nombres con los que supuestamente yo anduve. Nombres de personajes que son mis amigos, algunos y que no tiene nada que ver con mi vida amorosa”.

Explicó que con la frase que se hizo viral, logró acallar esos rumores y dar una lección.

“En la vida van a escuchar que yo diga el nombre de alguien con quien anduve en determinada época”.

Ana Martín
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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