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Diarios de Cantinflas: Así luce la escuela de El Profe, la película en la que enfrentó al sistema y al fuego

La filmación fue en Tequsiquiapan, donde se levantó un monumento en honor al personaje Sócrates García

Mayo 15, 2026

Así como Pedro Infante tiene su legendaria escena en la que se enfrenta al incendio de su carpintería y se mete al fuego para rescatar al “Torito”, Cantinflas tiene su propia escena épica de fuego.

Hacia el final de la película “El Profe”, en la que Mario Moreno rindió un homenaje a los maestros que dedican algo más que su jornada laboral para enseñar a leer y sumar, sucede el incendio de la escuela del pueblo en el que su personaje da clases.
En esa película, el profe se llama Sócrates García y se trata de un maestro rural al que le encomiendan la escuela primaria de un pueblo dominado por caciques. La alegoría es evidente: esos caciques no quieren que exista escuela porque saben que el pueblo ignorante es más fácil de mantener dominado.
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El poderoso mensaje de “El Profe”

De modo que cuando Sócrates consigue mejorar la escuela, tener pupitres nuevos y suficientes utensilios para que los niños aprendan, los caciques la mandan quemar.
Es entonces que Cantinflas corre hacia la escuela y trata de apagar el fuego y grita desesperado: “Mi escuela,mis pupitres”.

@mariomorenodelmoral

🎬 Hoy es Día del Maestro, y no podía dejar de recordar a Sócrates García, El Profe que interpretó mi abuelo Cantinflas. Una película que no solo nos hace reír, también nos recuerda lo poderosa que puede ser la vocación de un buen maestro. A esos que cambian vidas con paciencia, pasión y entrega… gracias. ¿Tú tuviste un maestro que te marcó para siempre? Cuéntamelo. 👇 #DíaDelMaestro #Cantinflas #ElProfe #MaestrosQueInspiran #CineMexicano #Homenaje #GraciasProfe #CantinflasEterno #CulturaMexicana #MarioMoreno #fyñ #fyp #foryoupage

♬ original sound - Mario Moreno
No logra apagar el fuego pero se enfrenta a los caciques y les grita: "¡Ustedes han cometido el peor de los crímenes: impedir la educación de los niños!”.
Secretos de la vida de Cantinflas

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“El Profe”, sin embargo, tiene final feliz: todo el pueblo por fin se une y consigue construir una nueva escuela.

Filmada en Tequisquiapan, la película dejó también una huella en la vida real, ya que el pueblo levantó un monumento en el que se ve al Profe junto a un pupitre.

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El monumento a El Profe

Rafael Hernández / Google Maps

Y la escuela que aparece al final de la película tiene una placa conmemorativa para recordar que ahí estuvo Cantinflas, el profe que venció al sistema.

Cantinflas Mario Moreno Cantinflas
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