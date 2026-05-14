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Cecilia Tijerina, de ‘Muchachitas’, destapa que NO QUIERE volver a ver a sus compañeras de la novela, ¿por qué?

La actriz reapareció y se les fue con todo a sus excompañeras de la telenovela con la que fueron muy famosas.

Mayo 14, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Cecilia Tijerina fue tajante al decir que no quiere volver a interactuar con sus excompañeras de ‘Muchachitas’.

YouTube/Instagram

“No me caen bien, hicieron cosas feas y ellas lo saben”.

Tremenda sorpresa dio la reaparición de la actriz Cecilia Tijerina, quien ganó gran popularidad con su papel de ‘Mónica Sánchez-Zúñiga’ en la telenovela ‘Muchachitas’ en los 90’s.

Y es que después de varios años ausente, volvió y destapó cómo fue su experiencia al participar en el melodrama juvenil.

En medio de una entrevista con el programa ‘Hoy’, Tijerina también contó que su mamá fue víctima de negligencia médica tras una cirugía de rodilla.

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Según sus dichos, Cecilia reveló cuál fue la razón principal por la que no quiere volver a ver a sus excompañeras de ‘Muchachitas’: vivió momentos “desagradables” que la hicieron alejarse ante tan mala experiencia.

“No me caen bien, hicieron cosas feas y ellas lo saben. Pasaron cosas muy desagradables y muy feas”. No obstante, destacó que en caso de encontrarse con ellas sí las saludaría porque precisó “lo cortés no quita lo valiente”.
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Para reforzar sus vivencias, la actriz expresó: “pregúntales a las de vestuarios como Emma Laura las trataba. Logró que corrieran a una”, dijo.

Cabe recordar que entre sus compañeras se encontraban Tiaré Scanda, Emma Laura y Kate del Castillo, como protagonistas. A la par, el melodrama contó con la presencia de los primeros actores Antonio Medellín, Carlos Cardán y Sergio Klainer, y con las participantes antagónicas de Pilar Pellicer, Kenia Gascón y Karen Sentíes. También tuvo participaciones especiales de Laura León, Jorge Lavat, María Rojo y July Furlong, quién fue reemplazada por Tina Romero. Ari Telch e Itatí Cantoral también estuvieron en el proyecto.

La negligencia que le arrebató la vida a su mamá

Cecilia también relató que luego de que su madre se sometió a una cirugía de rodilla le tuvieron que poner cemento a su hueso porque presuntamente era normal.

“Yo no sé qué le paso, el doctor viene y me dice: ‘Le tuvimos que poner cemento porque se quebró el hueso’. Yo pensé que eso era normal (...) Estuvieron viniendo enfermeros tres veces por semana, por tres meses. Le cortaron la piel muerta porque le dijeron: ‘Ay no, señora, usted va al hospital y le mochan la pierna, entonces la asustaron”.

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Finalmente, cuando por fin llevaron a su mamá al hospital le revelaron que la prótesis presuntamente estaba infectada y tiempo después falleció.

Cecilia Tijerina muchachitas como tú
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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