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El día que Daniela Romo enfrentó a Memo del Bosque por un programa de televisión: “Por dignidad me fui”

Tuvieron un pleito en el que se involucró también a Shakira

Mayo 14, 2026 • 
Alejandro Flores
silvia navarro y memo del bosque.jpg

Daniela Romo vivía une etapa complicada de su carrera

danielaromo.com / Instagram

En 1999 Shakira estaba por convertirse en una artista global. Y eso bastó para que Memo del Bosque tomara una drástica decisión que perjudicó de manera colateral a Daniela Romo.

Shakira estaba publicando su álbum "¿Dónde están los ladrones?” y ya tenía pacto para hacer su disco en vivo con MTV.
Así llegó a México para promocionar ambas cosas en el programa “Al fin de semana”, producido por un entonces joven Memo del Bosque.
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La versión de Daniela Romo

El pleito sucedió el 7 de marzo, cuando estaba anunciada Daniela Romo pero no apareció en el programa.
TVyNovelas descubrió entonces que hubo un pleito tan fuerte con Memo del Bosque que Daniela tomó la decisión de irse y que involucraba a la otra artista invitada: Shakira.
En nuestras páginas quedó el testimonio de ambas versiones.

“Con Shakira no tengo ningún problema jamás, he sido complicada en ese aspecto lo único que pido es que me den mi lugar. Cuando la disquera habló con los coordinadores artísticos de “Al fin de semana” dijeron que los que se presentaban cantaban dos temas; yo lo acepté, pero de pronto escuché que Shakira llevaba tres y no es porque sea ella sino porque a mí me dijeron otra cosa”, contó Daniela Romo.

La cantante se sintió engañada y entonces comenzó la polémica que intentó resolver con el productor.

“En ese momento pedimos hablar con Guillermo del Bosque pero salió otra persona diciendo: ‘me comentó que él es el productor, que se le acaba de ocurrir aumentarle temas a Shakira y si no les parece, que Daniela le haga como ella quiera’. Tampoco quiso recibir a Tina Galindo, mi representante diciendo que nadie entraba su cabina”.

Daniela Romo, cuya carrera siempre ha estado ligada a Televisa tanto como cantante y también actriz, se sintió especialmente sorprendida por el hecho.
“Me quedé pasmada porque nunca me habían hecho algo así y menos en mi propia casa; por lo tanto los de la compañía disquera decidieron que no me presentara”.

La respuesta de Memo del Bosque

TVyNovelas también tuvo la versión de Memo del Bosque, quien negó las acusaciones de la cantante.

“Daniela Romo estaba consciente de que iba a cantar dos temas; a la hora de que me entero que estaba molesta porque Shakira iba con tres y que ella quería también tres, si no se iba; comenté: qué lamentable que tomen esa actitud pero qué quieren que haga”.

De acuerdo con el testimonio de Memo del Bosque, Daniela también le pidió cerrar el programa.
“Yo no le digo a Daniela Romo cómo se vista y cante; así que tampoco vengan a decirme qué tengo que hacer con mi programa.

Daniela Romo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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