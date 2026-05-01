Alexis Ayala dijo a TVyNovelas la REFLEXIÓN FINAL ante su divorcio con Cinthia Aparicio: “tuve una historia maravillosa”

“Ella creo que no me da por hecho”.

El último día del mes de abril de 2026, fue el elegido por Alexis Ayala para dar el sorpresivo anunció de que se está divorciando de Cinthia Aparicio, con quien se casó en junio de 2023 por la vía civil y en noviembre del mismo año por la iglesia.

La pareja aparentemente no pudo sortear con los 28 años de diferencia de edades que jugaban en su contra.

El exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’ afirmó estar enfrentando su separación y proceso de divorcio lejos del drama y entre serenidad y reflexión.

Y es que “ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así que nos replanteamos como pareja. Creo que todas las parejas deberían de hacerlo constantemente, y ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien... tal vez no nos vean juntos como pareja, pero yo seguiré siendo siempre un gran porrista de lo que ella haga”, le confesó a la revista ‘Caras’.

TE RECOMENDAMOS: Alexis Ayala confirma que SE ESTÁ DIVORCIANDO de Cinthia Aparicio: “Ella tomó la decisión”

Y agregó que a Cinthia, su expareja, “la miro desde un lugar de respeto y de amor, porque el amor se transforma. Ella siempre fue el amor en mi vida, y estoy muy agradecido de haber podido vivir y conservar esa historia de amor. Aunque no nos veamos en ese horizonte, no quiere decir que no nos veamos en otros horizontes [...] Hay que tenerle mucho respeto al amor, y el amor que he tenido con Cinthia, es muy grande e importante”.

Al tiempo, indicó que de esa relación se queda con lo valioso: “Con recuerdos maravillosos, me quedo con vida, me quedo con ímpetu... aprendí muchas cosas estando con ella y reafirmé el hecho de que vivir es increíble”.

Sin embargo, parece que Alexis sabía que su historia de amor con Aparicio tenía fecha de caducidad. Y es que en exclusiva para ‘TVyNovelas El Pódcast’ dijo apenas hace un año que “ella creo que no me da por hecho”.

El histrión reflexionaba sobre su matrimonio y apuntaba que vivía en el presente y dejó en el aire la posibilidad de que su relación podría terminar en cualquier momento.

Ayala comentaba: “Hoy en día tengo una gran mujer a mi lado, espero que así siga siendo mañana porque esta puede cambiar mañana, no la doy por hecho, ella creo que no me da por hecho”.

Y confesó haber tenido “veinte amores de mi vida”, pero con Cinthia “esto es real y me salió así”.

El actor de telenovelas también admitió que su carácter, su forma de ser y sus vínculos no habrían sido los mejores.

“Mi vida de pareja o de familia ha sido desastrosa porque seguramente yo soy un hombre muy complicado o soy muy pragmático, soy muy cuadrado, soy muy disciplinado, yo ‘hay que llegar, hay que llegar, hay que hacer, no dejes las cosas para mañana’. Y eso también te lo puede decir Cinthia, que de repente (me dijo) ‘a ver, bájale tantito’.

Finalmente, se decía pleno y manifestaba que “ella es el amor en mi vida, ella me está dando amor”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Paty Díaz destapa recuerdos con Alexis Ayala: “Fui víctima de violencia, de insultos, de amenazas de muerte”

Y abierto a las probabilidades de que “si el día de mañana yo no estuviera con ella”, profesó:

“Yo lejos de quedarme como en ‘Sólo para mujeres’ viendo el techo y diciendo ‘no tengo a quién hablarle’… pero hoy si no estuviera con ella yo podría ver el techo de mi cuarto y decir ‘tuve una historia de amor maravillosa, sí conocí el amor’”, concluyó.