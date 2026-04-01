Ferka habla de Jorge Losa sin dramatismo, pero con claridad: “Yo pensé que íbamos a quedar bien”

Sin dramatismo, pero con claridad, Ferka habla del truene con Jorge Losa como una experiencia que le enseñó cuáles son las prioridades y los no negociables de su vida. La conductora de Venga la alegría Fin de semana habló con TVyNovelas sobre cómo se encuentra actualmente tras su relación con “El Albacete”, con quien vivió un romance que comenzó frente a las cámaras.

La historia entre ambos surgió en la primera temporada de La casa de los famosos México, donde la convivencia diaria, el aislamiento y la intensidad del formato favorecieron una cercanía que rápidamente se transformó en relación. Como ha ocurrido con otras parejas nacidas en realities, el reto llegó al terminar el programa, cuando la dinámica cambia y la vida fuera del encierro impone nuevas condiciones.

Hoy, la actriz deja claro que ese capítulo está completamente cerrado. “Ya Jorge no tiene contacto con mi hijo, él no está en nuestra actualidad”, afirmó sin titubeos, marcando una línea definitiva entre su vida presente y su historia pasada. A diferencia de otras rupturas mediáticas que suelen estar rodeadas de polémica, declaraciones cruzadas o especulaciones, Ferka ha optado por una postura más centrada. No evade el tema, pero tampoco lo alimenta.

Durante la conversación, explicó que ha decidido enfocarse en su proceso personal, entendiendo que una separación también implica detenerse y reorganizarse emocionalmente. “Por el momento estoy muy feliz, la verdad es que estoy enamorada de mí, de mi tiempo, de mi espacio, de mi hijo. Siento que cuando tenemos una ruptura hay que vivir nuestro duelo, eso es importante porque a veces solemos evadir ese duelo con salidas, entonces es fundamental tomarnos un espacio para sanar”.

Su postura refleja una tendencia cada vez más visible entre figuras públicas: hablar de salud emocional sin filtros ni estigmas. En su caso, no se trata de proyectar perfección, sino de reconocer que el cierre de una relación requiere tiempo. En ese mismo sentido, la actriz dejó claro que no está buscando iniciar una nueva relación. Su prioridad, por ahora, es mantenerse en equilibrio.

“Yo amo el amor, claro que quiero encontrarlo, pero ahorita no tengo ninguna prisa porque estoy muy enamorada de mi espacio, y sanando mi corazoncito”.

Más que una declaración romántica, se trata de una postura práctica. Después de una relación intensa y mediática, el tiempo a solas se vuelve necesario para retomar el control de la propia rutina. También insistió en que no considera su relación con Jorge como un error. “No creo que haya perdido el tiempo con Jorge, nunca se pierde el tiempo en ninguna relación, creo que siempre es una buena inversión, siempre hay un gran aprendizaje”.

Tras todo lo vivido en La Casa de los Famosos México, Ferka y Jorge Losa disfrutaban su amor Instagram @ferk_q

Aunque hoy habla desde la calma, reconoce que en su momento esperaba un cierre distinto.

“Yo pensé que íbamos a poder quedar bien, quizás no como amigos porque sí es bien difícil cuando hubo deseo, amor y tantos planes”.

La frase resume una realidad frecuente: no todas las relaciones concluyen en buenos términos, incluso cuando no hay conflictos visibles. Por ello, su decisión ha sido clara. “Prefiero marcar distancia, es lo mejor, encontrarnos en este medio es parte de nuestro trabajo. Yo no tengo problema en topármelo, ya vamos para ocho meses separados y me quedó claro el mensaje”.

El tiempo, en este caso, ha sido clave para confirmar que no hay intención de retomar la relación ni de mantener un vínculo cercano. Lejos de centrarse únicamente en su vida personal, Ferka también atraviesa una etapa activa en lo profesional. Con casi dos décadas de trayectoria en televisión, ha participado en distintos formatos, desde actuación hasta conducción. “Creo que cada proyecto es mágico, cada paso te lleva a otro lugar. Yo agradezco a los realities porque me acercaron a más audiencias, amo la conducción porque me permite que la gente me vea de otra manera, más natural, como soy yo realmente”.

En el plano personal, hay una prioridad: su hijo. En ese sentido, la actriz compartió que su relación con Christian Estrada ha mejorado en meses recientes. “Con el padre de mi hijo tengo buena comunicación, las cosas están mejorando, hay mucha apertura de su parte en muchas situaciones que estaban atoradas”.

La ex participante de MasterChef Celebrity contó varios detalles sobre el padre de su hijo, Christian Estrada. Instagram ferk_q

Además, destacó un cambio importante en la dinámica familiar. “Él ya está aportando para el niño, desde enero de este año”. Este punto resulta clave para su estabilidad, ya que le permite enfocarse en otros aspectos de su vida con mayor tranquilidad. Otro de los aprendizajes que ha incorporado es la importancia de darse espacios personales, algo que muchas veces se deja de lado, especialmente en la maternidad.“Como mujeres y como mamás necesitamos nuestro respiro, darnos una escapada…”, comentó.

Como ejemplo, compartió una experiencia reciente: “Hice un viaje con mis amigas a Las Vegas y no saben lo bien que la pasé, ¡cómo me divertí!”. Finalmente, resumió su filosofía actual en una idea sencilla pero clara: “Quiero enseñarle a mi hijo que debe ir por sus sueños, que debe ser un hombre feliz, entonces cómo le puedo transmitir eso si yo no lo hago conmigo misma”.

¿Qué ha dicho Jorge Losa de su ruptura con Ferka?

En sus declaraciones, Jorge Losa mantiene una postura conciliadora respecto a la situación: “A Ferka siempre le he mandado buenas palabras, quizás a veces ciertas noticias o titulares han desvirtuado lo que uno dice, supongo que así son las dinámicas del medio, los seres humanos aplicamos mucho lo del teléfono descompuesto”.

Para él, aclarar los malentendidos podría darle una cara distinta al conflicto. “Siento que lo más fácil es hacernos una llamada para que vea que no hay ningún resentimiento en su contra. Últimamente no he tenido comunicación con ella, pero lo que quizás necesite, aquí estoy, porque ella y su niño llenaron mi corazón de cosas bonitas”.