Alex Bisogno explota contra Pati Chapoy, le recuerda el karma y le advierte que la ex de Daniel solo “va a terminar por hundirla”

Pati Chapoy otorgó una entrevista a Matilde Obregón donde volvió a acusar a Alex Bisogno de presunto robo de artículos de la casa de Daniel Bisogno tras su muerte en febrero de 2025.

“Él tenía las llaves de la casa de Daniel. Él se llevó el arte, se llevó la cava ¡se llevó hasta la cafetera! Y ya ni te digo de la ropa y los enseres domésticos”, fue parte de lo que dijo la líder de “Ventaneando”.

Sin embargo, Alex Bisogno explotó contra Pati Chapoy en el programa de Multimedios ‘Chismorreo’, y ahí la acusó: “Es una mercenaria del periodismo de espectáculos, y por rating es capaz de muchas cosas, pero por venganza, mucho más”.

“No voy a permitir más dolor en mi familia. Sus ataques solo hablan de su decadencia como periodista como profesional pero sobre todo como ser humano. Atacar a mi hermano incluso fallecido en tantas ocasiones me parece abominable y si lo hace con él que me puedo esperar yo”, dijo Alex Bisogno.

“Usted no quiere a nadie, usted es una persona oscura, siniestra, que gusta destruir a las personas que le estorban”.

Alex Bisogno habló directo a la cámara: “Ahora entiendo por que no cree en Dios porque para una persona tan egocéntrica, tan narcisista como usted, el único Dios que existe... es usted misma. Usted no representa los valores de la empresa para la que trabaje”.

“Es abominable que utilice los micrófonos para destruir, calumniar y que nadie le ponga un alto. Pero no pienso pelear con usted. Me quedaré sentado viendo cómo el karma hace su trabajo. El público no es tonto, ya saben quién es usted. Lo mejor será ver cómo la persona que tanto ha defendido, va a terminar por hundirla. Todo lo que Cristina le ha dicho sobre nosotros son mentiras”, dijo muy enojado.

¿Cómo se defendió Alex Bisogno sobre el presunto robo?

“Le dijeron que faltaban cosas de Daniel y me culparon de tomarlas. Hay una denuncia, las fotos de la extorsión existen”, dijo Alex al negar tal robo, y recordó de la extorsión y robo que ocurrió pocos meses antes de la muerte de Daniel. Explicó que en esos pocos meses, Daniel no tenía ni cabeza para volver a comprar cosas.

Así que advirtió a Pati Chapoy: "¡Demuestre que yo robé algo la casa de Daniel, que tomé cosas que no me pertenecían, demuestre que yo tomé arte de su casa, Daniel ni arte tenía. Demuéstrame que yo tomé botellas de alcohol, que por cierto, si así hubiera sido, ¿también se las pensaba tomar Michaela? ¿Para su mamá, que no tiene derecho? No las tomé, pero demuéstrelo. De la ropa, se atrevió a decir que saqué ropa, demuestre que saqué una cosa de Daniel!”.

Alex se fue contra Cristina Riva Palacio, madre de la hija de Daniel, por supuestamente meterle ideas a la cabeza a Chapoy. “Oblíguela a que muestre las pruebas, por confiar en quien no debía, la va a hacer quedar en ridículo. Que me platique quién se llevó el coche de mi hermano, las pantallas, la camioneta... todo eso está en un juicio de intestado y nadie debería tocarlas”.

“Usted solo repite las cosas que le dicen y no verifica”, dijo sobre lo que Pati supuestamente sabe por boca de Cristina.

