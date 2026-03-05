Suscríbete
Jorge Losa es vinculado con ‘Metaxchange’, la empresa que DENUNCIÓ Sandra Echeverría por fraude

El exintegrante de ‘La Casa de los Famosos’ salió a aclarar la relación que tiene con la compañía.

Marzo 05, 2026 • 
Ericka Rodríguez
El actor español Jorge Losa está siendo relacionado con la empresa ‘Metaxchange’.

“Que no se ponga en entredicho, ni en tela de juicio, mi honorabilidad, integridad moral y buen nombre”.

Hace unos días, el actor Jorge Losa ya se había metido en problemas al asegurar que su paso por ‘La Casa de los Famosos’ hubiera sido más exitoso sin la presencia de su expareja Ferka.

El español acudió al programa de Apio Quijano y ahí manifestó que “no creo que fuera un error, al final del día nos fue bien a los dos y cuando alguien es talentoso acabas demostrándolo, pero, si tú me dices: ‘¿Crees que te hubiera ido mejor solo?’ Sí, me hubiera ido mejor solo, eso también es cierto”, explicó.

Aunque no reparó en sus declaraciones pese a que Ferka salió a decir que se sentía muy decepcionada, sí lo hizo ahora que fue vinculado con la compañía ‘Metaxchange’, misma a la que señaló Sandra Echeverría por fraude.

Y es que en redes sociales comenzaron a surgir reportes que lo vinculaban con la empresa, por lo que no se quedó callado y aclaró que su único lazo fue profesional.

“Se me contrató con la empresa CONEXIONES ESTRATÉGICAS, S.A. DE C.V. (productora del programa PIETRO TV) a través del cual se me contrató para prestar mis servicios como conductor e intérprete, exclusivamente”, dijo Losa mediante un comunicado de prensa.

Y añadió que “nada tiene que ver con la empresa METAXCHANGE, ni con sus directivos, ejecutivos y socios… que no se ponga en entredicho, ni en tela de juicio, mi honorabilidad, integridad moral y buen nombre”.

El escándalo en el que está siendo arrastrado Losa surgió tras informes de espectáculos y comentarios en plataformas legales, que indicaban incumplimientos de acuerdo comerciales relacionados con inversiones por parte de ‘Metaxchange’.

¿Cuál fue la acusación de Sandra Echeverría a ‘Metaxchange’?

La actriz señaló que ella y mil personas fueron víctimas de un fraude millonario que, presuntamente robó su patrimonio, lo que generó una ola de denuncias y procesos legales.

La demanda colectiva subraya que el monto sustraído supera 2 mil millones de pesos. Según la declaración de Echeverría, la compañía dirigida por Nazareth ’N’ atrajo a los afectados bajo la promesa de ofrecer un rendimiento superior al de cualquier banco.
“Yo y mil personas hemos sido defraudadas y hemos sufrido el quebranto de nuestro patrimonio, patrimonio que habíamos obtenido con esfuerzo y trabajo”, dijo la esposa de Leonardo de Lozanne. Y añadió que transcurridos más de 18 meses, los inversionistas no han recibido los pagos acordados y la empresa mantiene retenidos los fondos.

El caso acumuló más de 200 mil denuncias formales y la suma depositada en la compañía supera ya los 2 mil millones de pesos.

Las autoridades detuvieron a dos supuestos implicados en la estafa: Patrick ’N’ y Mariana ’N’, sin embargo, la principal señalada, Nazareth ’N’, identificada como dueña y líder de ‘Metaxchange’, permanece en calidad de prófuga de la justicia.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
