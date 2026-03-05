Saskia Niño de Rivera ‘premia’ a ‘Beto’, reo que habló de supuestos rituales de Carmen Salinas: Está contento

Saskia Niño de Rivera se disculpó con la familia de Carmen Salinas por el error que cometió en el pódcast “Penitencia”, creado por ella misma hace una década.

El pódcast consiste en entrevistas a personas privadas de la libertad con el objetivo de visibilizar sus historias.

La tesis de Saskia es que de esa manera la sociedad mexicana puede entender la raíz de uno de sus más grandes problemas; la violencia criminal.

Pero el capítulo de la semana pasada se hizo viral porque el entrevistado, Beto, mencionó a Carmen Salinas, la actriz, como una mujer que hacía rituales satánicos con niños.

Beto menciona a más personajes públicos pero el de la actriz es el único que se dejó en el video publicado en todas las redes de “Penitencia”.

El video generó el repudio de la familia de Carmen Salinas y es por ello que Saskia pidió perdón pero al mismo tiempo provocó una reacción de empatía en redes sociales hacia Beto.

Saskia cuenta en un video publicado en su perfil de TikTok:

“Ayer estuve platicando con Beto en el penal; está muy contento, le han estado compartiendo todos los mensajes de los comentarios que le han puesto”.

@el_adrian_f Gracias por alzar la voz. Ya habló nuestra querida Saskia y aquí su mensaje para todas las personitas que están atentos al caso de BETO, pendientes a todas las noticias en penitencia ❤️‍🩹🫂🫶🏽 #todossomosbeto #penitencia ♬ Unlimited Spirit - yogenfafa

La campaña para Beto

Saskia aseguró que el hombre está conmovido y agradecido “con tantos actos de amor"; y anunció una iniciativa:

“Vamos a lanzar una campaña para que toda la gente que nos está escribiendo y lo quiera ayudar, lo haga a través de una campaña trasparente”.

Aunque dijo que el proyecto de esta campaña aún está en construcción, en el perfil de “Penitencia” ya hay una forma de hacer contribuciones, no sólo para Beto, también para todos los reos que carecen de productos básicos como jabón y ropa.