Sandra Echeverría fue víctima de un fraude gigante y pide ayuda para localizar a un “prófugo de la justicia”

La actriz y cantante revela que perdió su patrimonio

Sandra Echeverría dice que su carpeta de denuncia está en trámite

“A las autoridades les pedimos que hagan justicia”, dice Sandra Echeverría al final de un video en el que explica cómo fue víctima de un presunto fraude, cuyo juicio está actualmente en curso.

La actriz y cantante acusa a “Nazareth N” como la persona que lidera el esquema financiero en el que invirtió su patrimonio y que, denuncia ahora, lleva 18 meses sin pagar.
Sandra Echeverría asegura que son más mil clientes los defraudados y que han denunciado en diferentes carpetas a la empresa mexicana llamada Meta Exchange.

“Prometía pagar rendimientos más altos que cualquier banco y ha engañado a más de mil clientes, recibiendo más de 2 mil millones de pesos, y evadiendo las regulaciones de las autoridades mexicanas”.

La actriz cuenta que este jueves 26 de febrero, las autoridades ejecutaron la orden de aprehensión en contra de dos de las personas que encabezan la empresa pero que aún queda pendiente la de “Nazareth N”.

“Se han presentado más de 200 denuncias en contra de sus representantes legales, de las cuales solo algunas han prosperado”, dice Echeverría.

La respuesta de la empresa acusada

La empresa Meta Exchange emitió un comunicado en el que señala que tiene conocimiento de las denuncias legales pero asegura que su esquema de financiamiento funciona “con absoluta normalidad”.

Sandra Echeverría reiteró su petición de que las autoridades no “suelten” la investigación hasta que se haga justicia en su caso, al que calificó como “un fraude gigante”.

“Yo y mil personas más hemos sido defraudadas y sufrido el quebranto de nuestro patrimonio, patrimonio que construimos con nuestro trabajo y mucho esfuerzo”, dice Sandra en el video.

