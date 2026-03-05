¡Como en ‘Destino Final’! Poste se INCRUSTA en camión y joven de 17 años pierde un órgano y sufre hemorragia

Una chica de 17 años perdió un órgano tras resultar gravemente herida en un accidente vial. Los hechos ocurrieron en las calles del municipio de Guadalupe, en Nuevo León.

Alejandra viajaba en uno de los camiones de la Ruta 223 Evolución cuando un poste de madera se incrustó en el vehículo, justamente a la altura del asiento en el que iba sentada, lo que le provocó una hemorragia interna.

▶️ Captan momento en que poste atraviesa un camión urbano en Guadalupe



Según la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, momentos antes del terrible percance, un tractocamión habría derribado cables para luego escapar.

En tanto, la joven fue trasladada al Hospital 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde le practicaron una cirugía para retirarle el bazo. Y por su parte, el conductor del transporte urbano fue liberado mientras continúa la investigación para localizar al responsable.

Tras darse a conocer la noticia y hacerse viral, muchos usuarios compararon el accidente con lo ocurrido en la película ‘Destino Final 2’, donde un camión lleno de troncos provoca un terrible accidente en la carretera.