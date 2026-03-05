Suscríbete
Viral

¡Como en ‘Destino Final’! Poste se INCRUSTA en camión y joven de 17 años pierde un órgano y sufre hemorragia

Alejandra viajaba en el transporte cuando el tronco se introdujo con velocidad a la altura del asiento donde estaba sentada.

Marzo 05, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Destino-final-Nuevo-León.jpg

Como en la película ‘Destino Final’ ocurrió un accidente en Nuevo León.

YouTube

Una chica de 17 años perdió un órgano tras resultar gravemente herida en un accidente vial. Los hechos ocurrieron en las calles del municipio de Guadalupe, en Nuevo León.

Alejandra viajaba en uno de los camiones de la Ruta 223 Evolución cuando un poste de madera se incrustó en el vehículo, justamente a la altura del asiento en el que iba sentada, lo que le provocó una hemorragia interna.

TE RECOMENDAMOS: Niña de 7 años recibe 68 puntadas tras brutal ataque de su perro; familia analiza SACRIFICARLO

Según la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, momentos antes del terrible percance, un tractocamión habría derribado cables para luego escapar.

En tanto, la joven fue trasladada al Hospital 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde le practicaron una cirugía para retirarle el bazo. Y por su parte, el conductor del transporte urbano fue liberado mientras continúa la investigación para localizar al responsable.

Más noticias virales
Esteban-de-León.jpg
Viral
Hallan sin vida y en macabras condiciones a exestrella infantil a los 25 años; estaba “envuelto en plástico”
Reportes indican que había sido reportado como desaparecido semanas antes.
Enero 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Viral
Abuelita de 79 años ENVENENÓ a su familia; confundió raticida con sazonador mientras preparaba caldo y arroz
Enero 23, 2026
Viral
15 perros ATACAN brutalmente a abuelita de 79 años que caminaba por la calle… ¡todos eran del mismo dueño!
Enero 13, 2026
Viral
Pareja protagoniza tremenda discusión y termina ABANDONANDO a su bebé en un parque público
Febrero 24, 2026
Viral
Siete niños intoxicados por comer tamales en Puebla y una niña DA POSITIVO a fentanilo
Febrero 18, 2026
Mamá-Kenia.jpg
Viral
Kenia, la menor que pedía “irse al cielo” para dejar de sufrir por CÁNCER, ya murió, aclara su mamá
Enero 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Malas-calificaciones.jpg
Viral
Padre se DESANGRA y muere; su hijo lo atacó tras reclamarle por sus malas calificaciones
Enero 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Vanessa-Dib.jpg
Viral
Mujer acude a retirarse el DIU y termina con las piernas amputadas; la indemnizan con 88 mil pesos
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Tras darse a conocer la noticia y hacerse viral, muchos usuarios compararon el accidente con lo ocurrido en la película ‘Destino Final 2’, donde un camión lleno de troncos provoca un terrible accidente en la carretera.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Ataque-perro.jpg
Viral
Niña de 7 años recibe 68 puntadas tras brutal ataque de su perro; familia analiza SACRIFICARLO
Marzo 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Templete-foto-Xalapa.jpg
Viral
¡Como en la Ibero! Ahora SE DESPLOMA templete en foto de graduación de la Universidad Veracruzana
Marzo 03, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ratas-Reforma.jpg
Viral
Alerta por aumento de avistamientos de RATAS en Reforma, Zona Rosa y Tlatelolco: “es un foco de infección”
Marzo 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
ibero-gradas.jpg
Viral
Colapsa grada con alumnos de la Universidad Iberoamericana mientras se tomaban la foto de graduación
Febrero 27, 2026
 · 
MrPepe Rivero
cazzu nodal (3).jpg
Famosos
¿Cazzu se arrepiente del escándalo con Nodal y Rauw Alejandro? “Lo que digo, lo hago por mi hija”
La rapera argentina habló sobre la polémica generada por la canción “Rosita”
Marzo 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
amanda-miguel-belinda-anagela.jpg
Famosos
Amanda Miguel dice que “Belinda sí canta”... pero la voz de Ángela Aguilar ¡no le llama la atención!
La artista emitió su opinión.
Marzo 04, 2026
 · 
MrPepe Rivero
lupita-jones-obra.jpg
Famosos
Lupita Jones se sintió humillada tras perder ante “la vulgaridad” en La Casa de los Famosos
Pero salió con la frente en alto al no caer en escándalos y conservar sus valores.
Marzo 04, 2026
 · 
MrPepe Rivero
MHONI VIDENTE CARMEN SALINAS BETO.jpg
Famosos
Mhoni Vidente predice el “futuro de Carmen Salinas” y del podcast donde la acusan de presunto ritual satánico
La tarotista vaticina lo que harán los nietos de la actriz y lo que pasará en tribunales
Marzo 04, 2026
 · 
Alejandro Flores