Amanda Miguel dice que “Belinda sí canta”... pero la voz de Ángela Aguilar ¡no le llama la atención!

La artista emitió su opinión.

Marzo 04, 2026 
MrPepe Rivero
Belinda, Ángela Aguilar y Amanda Miguel

Si alguien canta y ha perdurado en el gusto del público es Amanda Miguel, quien celebra su trayectoria este domingo 8 de marzo con un concierto en el Auditorio Nacional.

Así que durante esta semana, la viuda de Diego Verdaguer ha estado en varios medios de comunicación compartiendo su música y sus opiniones, como las que emitió sobre los talentos de artistas jóvenes, como Karol G y Belinda.

“Todo el mundo cree que Belinda no canta... ¡Belinda canta! Y Belinda canta mi canción en el tono original, que no canta nadie en mi tono original”, dijo Amanda Miguel a Imagen Televisión.

“Yo he estudiado música, a mí nadie me va a engañar. Te lo digo porque yo sé. Y hay talento, por ejemplo Karol G me encanta lo que escribe. Su mensaje, yo observo el mensaje de los artistas”, compartió .
“No importa la voz que tenga (Karol G) pero me gusta su integridad, lo que transmite. Y sí va a poder cantar, por supuesto”.

Cuando la reportera le hizo la pregunta directa: "¿Y Ángela Aguilar le llama la atención su voz?”, Amanda Miguel fue honesta: “No... No me llama la atención su voz. Está okay”.

Amanda Miguel prefiere a Cazzu

En contraste con lo dicho de la actual esposa de Christian Nodal, cuando Amanda Miguel se refirió a la madre de la hija del cantante, dijo:

“Me gusta mucho Cazzu... Me gustaría hacer algo con ella, a lo mejor algún día”, anheló sobre su compatriota.

