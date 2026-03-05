Amanda Miguel dice que “Belinda sí canta”... pero la voz de Ángela Aguilar ¡no le llama la atención!

Si alguien canta y ha perdurado en el gusto del público es Amanda Miguel, quien celebra su trayectoria este domingo 8 de marzo con un concierto en el Auditorio Nacional.

Así que durante esta semana, la viuda de Diego Verdaguer ha estado en varios medios de comunicación compartiendo su música y sus opiniones, como las que emitió sobre los talentos de artistas jóvenes, como Karol G y Belinda.

“Todo el mundo cree que Belinda no canta... ¡Belinda canta! Y Belinda canta mi canción en el tono original, que no canta nadie en mi tono original”, dijo Amanda Miguel a Imagen Televisión.

“Yo he estudiado música, a mí nadie me va a engañar. Te lo digo porque yo sé. Y hay talento, por ejemplo Karol G me encanta lo que escribe. Su mensaje, yo observo el mensaje de los artistas”, compartió .

“No importa la voz que tenga (Karol G) pero me gusta su integridad, lo que transmite. Y sí va a poder cantar, por supuesto”.

Cuando la reportera le hizo la pregunta directa: "¿Y Ángela Aguilar le llama la atención su voz?”, Amanda Miguel fue honesta: “No... No me llama la atención su voz. Está okay”.

Amanda Miguel prefiere a Cazzu

En contraste con lo dicho de la actual esposa de Christian Nodal, cuando Amanda Miguel se refirió a la madre de la hija del cantante, dijo: