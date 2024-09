¡Desubicado! El indiscreto comentario de Jorge Losa sobre Ferka que escandalizó a todos

Ferka y Jorge Losa, participaron en la primera edición de La Casa de los Famosos México y de inmediato captaron el interés de la audiencia con su romance; lamentablemente para los más entusiastas de la relación, la pareja anunció su truene en medio del misterio.

Ahora, al parecer los actores se dieron una segunda oportunidad y hasta aparecieron juntos en el podcast de Pedro Prieto Auténtico, en donde “El Albacete” se mostró tan emocionado por presumir a Ferka que se le salió una indiscreción imperdonable... ¡hasta a su novia se le borró la sonrisa!

¿QUÉ DIJO JORGE LOSA SOBRE FERKA EN UN PODCAST RECIENTE?

Como te comentamos, Jorge Losa y Ferka se han dejado ver muy románticos en las últimas dos semanas , lo que acabó por confirmar que ambos le dieron una segunda oportunidad a su relación; este tema, claro, fue el punto central de Pedro Prieto, quien conversó con ellos sobre eso en su podcast.

“Ya está usada, eso es lo que me gusta porque ya agarró la experiencia”

Todo iba muy bien, pero a “El Albacete” se le ocurrió halagar a su pareja de la peor manera y, aunque intentó arreglarlo, sólo consiguió despertar una conmoción mayor en Ferka , en los internautas y hasta en el mismo Pedro Prieto, quien simplemente no pudo creer lo que escuchó.

“Ya está usada, eso es lo que me gusta porque ya agarró la experiencia, por eso nunca me gustan las menores, me gustan las mayores”, expresó Losa al hablar sobre los comentarios que les dejan sus haters a diario en redes sociales.

La cara de desagrado de Ferka fue tan evidente, que de inmediato el español quiso justificar sus palabras al asegurar que sólo se trató de un piropo y que, en su país natal, eso no se escucha tan mal; lamentablemente para el famoso, esta explicación sólo empeoró las cosas.