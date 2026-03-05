Arrestaron a Britney Spears por conducir bajo efectos de sustancias y elimina sus redes

Britney Spears vuelve al escándalo tras ser arrestado la noche del miércoles 4 de marzo en el condado de Ventura, al noroeste de Los Ángeles, California.

Según los reportes judiciales, la princesa del pop circulaba en la carretera cuando una patrulla decidió detenerla para revisarla. Policías sospecharon que existían motivos para detenerla bajo sospecha de conducir bajo la influencia del alcohol (DUI, por sus siglas en inglés).

En el sitio, Britney Spears fue arrestada y trasladada a las oficinas del sheriff. Tras varias horas bajo custodia, la cantante fue formalmente procesada durante la madrugada.

Reportes de TMZ indican que Spears quedó bajo responsabilidad del sheriff a las 3 de la mañana, y liberada al filo de las 6 de la mañana.

¿Qué pasará ahora?

Britney Spears deberá comparecer ante un tribunal en una audiencia prevista para el próximo 4 de mayo.

Será en ese día cuando se revise el cargo por conducir bajo los efectos del alcohol.