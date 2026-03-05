Destapan acta de defunción de la exesposa de Carlos Trejo y revelan si realmente murió de SIDA

“Todas las personas tienen derecho a vivir y a morir con dignidad”.

Carlos Trejo ha sido señalado en múltiples ocasiones de haber sido el supuesto asesino de su primera esposa, Sofía Cacheux. El principal detractor del cazafantasmas, Alfredo Adame, fue quien acusó a Trejo de haberle quitado la vida a su expareja dándole un batazo en la cabeza.

A tan sólo unos días de que se enfrenten en la ‘Ring Royale 2026’, se filtró el acta de defunción de Cacheux.

Recientemente, Trejo ofreció una entrevista para el programa ‘Todo para la mujer’, donde explicó Sofía tuvo muchas complicaciones de salud, incluido un tumor cerebral, por lo que los últimos años de su vida los pasó siendo atendida por especialistas. También subrayó que no sabe por qué el documento menciona que tenía VIH, ya que su exposa no tenía esa enfermedad.

“Hay un acta de defunción. Fue un tumor en la cabeza. Claro que no (nunca tuvo SIDA). Vamos a suponer que fuera así, ¿qué pecado hay?, ¿hay una muerte que haya provocado? Todas las personas tienen derecho a vivir y a morir con dignidad”, dijo el cazafantasmas.

Incluso expresó que está dispuesto a someterse a una prueba de VIH para comprobar que él no está enfermo, y así callar los rumores que apuntan que contagió a Cacheux de esa enfermedad.

“Ustedes pongan día y hora, yo vengo y me hago la prueba y también me hago una prueba de cualquier tipo de drog*s. Nunca he probado nada”, mencionó Carlos, al tiempo que especificó que no denunció a Adame porque ese asunto ya era “personal”.

¿Quién fue Sofía Cacheux y cuál fue la causa de su muerte?

La primera esposa de Carlos Trejo murió en agosto de 1992. Según el acta de defunción, la mujer contrajo el “síndrome de hendidura esferoidal, absceso pacellar izquierdo y síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH)”.

Hace algunos años, un individuo que se dijo amigo de Trejo relató que, presuntamente, el día del temblor de 1985, el cazafantasmas habría golpeado a Sofía hasta que la mandó al hospital. Durante su internamiento, le habrían contagiado VIH por una transfusión de sangre.

Según la fuente, el también escritor les dijo a sus hijos que su mamá había adquirido VIH tras haberlo engañado con otro hombre.

Por otra parte, Adame sostiene que la exesposa de Trejo perdió la vida después de ser presuntamente golpeada con un bate en la cabeza.

