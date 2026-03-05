Lupita Jones se sintió humillada tras perder ante “la vulgaridad” en La Casa de los Famosos

A muchos sorprendió que Lupita Jones fuera la segunda eliminada de La Casa de los Famosos Telemundo 2026, y ella también quedó atónita, pero sobre todo, humillada.

Durante la gala, comentó: “Me sentí muy humillada con ese resultado y que me hayan dejado al final con Oriana. Entiendo que para el show era el rating, la tensión más grande, pero para mí sí fue humillante sentir una persona como yo no puede seguir, y en cambio, aplaudimos la vulgaridad y la grosería para que continúe en La Casa”.

Ya más tranquila, en un enlace que tuvo con el programa “Hoy día”, Lupita Jones dijo: “Ahora que estoy poniéndome al día, estoy muy conmovida porque sí tuve mucho apoyo, agradezco a los Teams de otros compañeros que me apoyaron, eso me hace sentir muy querida”.

En el caso de Oriana, Jones dice estar tranquila porque “La confronté cuando debía hacerlo. Esa persona es alguien con quien no se puede discutir, que no te permite tener dos palabras dentro de los gritos. Lo hice en el momento en que debía hacerlo, en el posicionamiento dejé clara mi opinión. No me iba a rebajar, no es por soberbia, pero el juego de esa persona es sumamente bajo, corriente y vulgar y yo no iba a entrar a eso”.

Lupita Jones insistió: “Uno de mis propósitos al entrar era no caer en provocaciones ni situaciones que pusieran en riesgo mi imagen, mi carrera, mi reputación. No lo iba a perder, mi prestigio valen mucho más que eso”.

“Soy una mujer de una sola pieza, que es contundente al momento de hablar y que tiene sus valores y su brújula muy claros”.

“La gente esperaba que fuera más agresiva. Di contenido sin gritos ni jaloneos sin montar escenas ni ser oportunista. Yo quería ser real y no estarme escondiendo. Mi imagen es la que vieron ahí, y yo sé que mucha gente me quería ver ahí pero se tomó la decisión de que me fuera”, reflexionó la primera Miss Universo mexicana.