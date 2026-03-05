Suscríbete
Famosos

Lupita Jones se sintió humillada tras perder ante “la vulgaridad” en La Casa de los Famosos

Pero salió con la frente en alto al no caer en escándalos y conservar sus valores.

Marzo 04, 2026 • 
MrPepe Rivero
lupita-jones-obra.jpg

Lupita Jones

Getty Images

A muchos sorprendió que Lupita Jones fuera la segunda eliminada de La Casa de los Famosos Telemundo 2026, y ella también quedó atónita, pero sobre todo, humillada.

Durante la gala, comentó: “Me sentí muy humillada con ese resultado y que me hayan dejado al final con Oriana. Entiendo que para el show era el rating, la tensión más grande, pero para mí sí fue humillante sentir una persona como yo no puede seguir, y en cambio, aplaudimos la vulgaridad y la grosería para que continúe en La Casa”.

Ya más tranquila, en un enlace que tuvo con el programa “Hoy día”, Lupita Jones dijo: “Ahora que estoy poniéndome al día, estoy muy conmovida porque sí tuve mucho apoyo, agradezco a los Teams de otros compañeros que me apoyaron, eso me hace sentir muy querida”.

En el caso de Oriana, Jones dice estar tranquila porque “La confronté cuando debía hacerlo. Esa persona es alguien con quien no se puede discutir, que no te permite tener dos palabras dentro de los gritos. Lo hice en el momento en que debía hacerlo, en el posicionamiento dejé clara mi opinión. No me iba a rebajar, no es por soberbia, pero el juego de esa persona es sumamente bajo, corriente y vulgar y yo no iba a entrar a eso”.

Escándalos de La Casa de los Famosos 6, de Telemundo

Entérate de todo lo que hacen los famosos en el encierro

CASA DE LOS FAMOSOS.jpg
Famosos
La Jefa pone un alto a los habitantes que se agreden en La Casa de los Famosos de Telemundo
Les advirtió que ya no permitirá contacto físico
Febrero 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
El pasado de Eduardo Antonio antes de ser el Divo de Placetas en La Casa de los Famosos
Febrero 25, 2026
Famosos
El nombre de Ángela Aguilar provoca insultos en La Casa de los Famosos: "¡Eres un adulador!”
Febrero 23, 2026
Famosos
“¿Cómo te llamas?” En La Casa de los Famosos Telemundo nominan sin saber sus nombres y parecía sketch cómico
Febrero 20, 2026
Famosos
Laura Zapata y Oriana Marzoli se pelean en La Casa de los Famosos: “Me llamaste zorra”
Febrero 18, 2026

Lupita Jones insistió: “Uno de mis propósitos al entrar era no caer en provocaciones ni situaciones que pusieran en riesgo mi imagen, mi carrera, mi reputación. No lo iba a perder, mi prestigio valen mucho más que eso”.

“Soy una mujer de una sola pieza, que es contundente al momento de hablar y que tiene sus valores y su brújula muy claros”.

“La gente esperaba que fuera más agresiva. Di contenido sin gritos ni jaloneos sin montar escenas ni ser oportunista. Yo quería ser real y no estarme escondiendo. Mi imagen es la que vieron ahí, y yo sé que mucha gente me quería ver ahí pero se tomó la decisión de que me fuera”, reflexionó la primera Miss Universo mexicana.

lupita jones La casa de los famosos telemundo
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Ana-Luisa-Peluffo.jpg
Famosos
Periodista muerto en la casa de Ana Luisa Peluffo: el CRIMEN que empañó su carrera
Marzo 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
timbiriche-reencuentro.jpg
Famosos
¡Confirmado! Timbiriche ya tiene fecha para cuarto reencuentro: ¿Cuándo es su primer concierto?
Marzo 04, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Carmen-Salinas-Andrés-García.jpg
Famosos
Reviven cuando Andrés García dijo que “Carmen Salinas no le reza a Dios, sino al DIABLO”
Marzo 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
analuisa-peluffo-cine-1.jpg
Famosos
¿Cuál es la película donde Ana Luisa Peluffo hizo el primer desnud0 del cine mexicano?
Marzo 04, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Ataque-perro.jpg
Viral
Niña de 7 años recibe 68 puntadas tras brutal ataque de su perro; familia analiza SACRIFICARLO
La menor fue hospitalizada de emergencia luego de sufrir múltiples heridas en la cabeza.
Marzo 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Marco-Méndez.jpg
Famosos
Famoso galán de ‘Rubí’ dejó los foros de televisión y ahora VENDE aguacates ante la falta de empleo
Tras compartir las pantallas con otras celebridades, el actor se dedica a cuidar una huerta de aguacates.
Marzo 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ferka-Jorge-Losa.jpg
Famosos
Jorge Losa dice que en ‘La Casa de los Famosos’ le hubiera ido MEJOR sin Ferka; ella está “muy decepcionada”
El actor aseguró que su estancia en el reality hubiera sido más exitosa sin la presencia de su expareja.
Marzo 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Eugenio-Derbez-Freddy-Ortega.jpg
Famosos
Freddy Ortega de ‘Los Mascabrothers’ insinúa que Eugenio Derbez LE ROBÓ la idea de ‘La Familia P. Luche’
El comediante dijo que varios elementos se vieron antes en emisiones de ‘Los Mascabrothers’.
Marzo 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez