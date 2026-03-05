Suscríbete
Famosos

Saskia Niño de Rivera se disculpa con familia de Carmen Salinas por la acusación de supuesto ritual satánico

La activista y criminóloga explicó qué fue lo que pasó con el video de la entrevista de Beto

Marzo 04, 2026 • 
Alejandro Flores
CARMEN SALINAS.jpg

Saskia atribuyó el error a su equipo editorial

Instagram

Saskia Niño de Rivero reconoce que se equivocó.

“Como cabeza del equipo editorial de Penitencia reconozco que hubo un error”, dijo la criminóloga, piscóloga y activista.
Hace una semana se publicó en su pódcast Penitencia un capítulo en el que entrevista al Beto, una persona privada de la libertad que narra que comenzó a delinquir desde niño.
Para el pódcast, el capítulo de la entrevista de Beto ejemplifica su objetivo primoridal: mostrar historias de vida que ayudan a visibilizar las causas de la violencia de se vive en México y Latinoamérica.
TE PUEDE INTERESAR: Saskia Niño de Rivera pide parar polémica de su pódcast contra Carmen Salinas por presunto ritual con niños
Así dice la leyenda que se coloca al inicio de cada entrevista.
Pero en el caso de Beto sucedió un evento peculiar: se viralizó un fragmento en el que el reo acusa a Carmen Salinas de presuntos rituales satánicos con niños.
Beto, de hecho, menciona al menos otros dos nombres pero esos fueron censurados con el sonido de un pítido. El nombre de la actriz, en cambio, se dejó.
NO TE PIERDAS: Hija de Carmen Salinas responde ante acusación contra la actriz por presuntos rituales satánicos con niños

¿Cuál fue el error de Saskia Niño de Rivera en el caso de Carmen Salinas?

Este es el error que acepta Saskia y que ahora la llevan a reconocerlo.

“Hay en este momento (sic) una disculpa púbica para la familia (de Carmen Salinas) y para todo el que se haya visto afectado”, dijo Saskia en una entrevista que se puede ver en nuestro Instagram de TVyNovelas.

“Siempre voy a celebrar que se escuchen historias como la de Beto que representa a muchas infancias en el país. Sin embargo, también reconocer, y lo hago con toda la humildad, cuando las cosas se pudieron hacer distintas porque soy la primera que no busca perjudicar absolutamente a nadie”.

Saskia Niño de Rivera explicó que al darse cuenta de que la entrevista se había publicado con el nombre de Carmen Salinas, de inmediato decidió eliminarlo, editar una nueva versión y publicarla nuevamente ya sin el nombre de Carmen Salinas.

“Por un error editorial que reconozco, que tuve como cabeza de este equipo, y lo hablé con el equipo editorial de “Penitencia”, automáticamente se editó y se volvió a subir”.

Saskia Niño de Rivera CARMEN SALINAS
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
