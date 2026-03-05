La telenovela de Lorena Rojas y Omar Fierro que sacaron del aire por tener un amor prohibido

El 24 de julio de 1998 se dejó de transmitir una telenovela que era protagonizada por Lorena Rojas, Omar Fierro y José Ángel Llamas.

Se dejó de transmitir, pero no porque llegó a su final. De hecho, faltaban 160 capítulos para llegar a ese último capítulo. ¿Qué pasó con esa telenovela que tenía un elenco estelar y era producida por Argos para TV Azteca?

En la hemeroteca de TvyNovelas está la respuesta. En la edición de la primera semana de julio de 1998, se narró la polémica que terminó por hacer que Azteca sacara del aire este melodrama llamado “Tentaciones”.

La telenovela apenas iba en la tercera parte de la historia cuando se dio por terminada debido a la oposición de algunos grupos que no estaban de acuerdo con el tema y esto mermó en el bajo nivel de audiencia.

“‘Tentaciones’, que en su versión original fue una serie llamada “Sangre de lobos” fue adaptada para México a 250 capítulos por su escritor el colombiano Bernardo Romero pero solo se transmitirán 80 desde que salió al aire”, se publicó en aquella época.

¿Por qué cancelaron “Tentaciones”?

Efectivamente la telenovela causó polémica y provocó el rechazo de algunos televidentes toda vez que la historia se centraba en un sacerdote que se enamora de una joven esto aunado a lo que pareció ser el logotipo de la imagen del Sagrado corazón de Jesús ofendió a algunos religiosos.

Omar Fierro se incorporó a la telenovela para interpretar al villano apenas una semana antes de que decidieran sacarlo del aire. El actor comentó en una entrevista para TVyNovelas en aquel año, que la historia era tan atractiva que causó polémica.

“Se arman polémicas cuando las cosas son buenas. Fue una historia que hizo mella pero es tan buena que tuvieron que quitarla; hubo grupos que se gastaron millones de pesos en atacar la telenovela. Quiero entender que esto es un problema político de gente de mucho dinero porque no puedo creer que un mexicano sea tan irracional que no lo entienda después de ver cientos de películas y de novelas donde los padres se enamoran de una mujer y ahora salga con que ya no se vale”.

Lorena Rojas, cuyo personaje es el que sufría porque se enamora del sacerdote, dijo en ese mismo número de nuestra revista, que no era su objetivo principal causar polémica sino hacer un trabajo digno y de calidad.