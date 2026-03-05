Suscríbete
Telenovelas

La telenovela de Lorena Rojas y Omar Fierro que sacaron del aire por tener un amor prohibido

En julo de 1998 estalló un escándalo por este melodrama de TV Azteca y quedó registrado en TVyNovelas

Marzo 05, 2026 • 
Alejandro Flores
omar fierrro lorena rojas.jpg

Lorena Rojas y Omar Fierro: protagonista y villano

Azteca

El 24 de julio de 1998 se dejó de transmitir una telenovela que era protagonizada por Lorena Rojas, Omar Fierro y José Ángel Llamas.

Se dejó de transmitir, pero no porque llegó a su final. De hecho, faltaban 160 capítulos para llegar a ese último capítulo. ¿Qué pasó con esa telenovela que tenía un elenco estelar y era producida por Argos para TV Azteca?
En la hemeroteca de TvyNovelas está la respuesta. En la edición de la primera semana de julio de 1998, se narró la polémica que terminó por hacer que Azteca sacara del aire este melodrama llamado “Tentaciones”.
TE RECOMENDAMOS: Saskia Niño de Rivera se disculpa con familia de Carmen Salinas por la acusación de supuesto ritual satánico
La telenovela apenas iba en la tercera parte de la historia cuando se dio por terminada debido a la oposición de algunos grupos que no estaban de acuerdo con el tema y esto mermó en el bajo nivel de audiencia.

“‘Tentaciones’, que en su versión original fue una serie llamada “Sangre de lobos” fue adaptada para México a 250 capítulos por su escritor el colombiano Bernardo Romero pero solo se transmitirán 80 desde que salió al aire”, se publicó en aquella época.

¿Por qué cancelaron “Tentaciones”?

Efectivamente la telenovela causó polémica y provocó el rechazo de algunos televidentes toda vez que la historia se centraba en un sacerdote que se enamora de una joven esto aunado a lo que pareció ser el logotipo de la imagen del Sagrado corazón de Jesús ofendió a algunos religiosos.

omar fierrro lorena rojas (1).jpg

La historia, en TVyNovelas

Hemeroteca TVyNovelas

Omar Fierro se incorporó a la telenovela para interpretar al villano apenas una semana antes de que decidieran sacarlo del aire. El actor comentó en una entrevista para TVyNovelas en aquel año, que la historia era tan atractiva que causó polémica.

“Se arman polémicas cuando las cosas son buenas. Fue una historia que hizo mella pero es tan buena que tuvieron que quitarla; hubo grupos que se gastaron millones de pesos en atacar la telenovela. Quiero entender que esto es un problema político de gente de mucho dinero porque no puedo creer que un mexicano sea tan irracional que no lo entienda después de ver cientos de películas y de novelas donde los padres se enamoran de una mujer y ahora salga con que ya no se vale”.

Escándalos de La Casa de los Famosos 6, de Telemundo

Entérate de todo lo que hacen los famosos en el encierro

CASA DE LOS FAMOSOS.jpg
Famosos
La Jefa pone un alto a los habitantes que se agreden en La Casa de los Famosos de Telemundo
Les advirtió que ya no permitirá contacto físico
Febrero 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
El pasado de Eduardo Antonio antes de ser el Divo de Placetas en La Casa de los Famosos
Febrero 25, 2026
Famosos
El nombre de Ángela Aguilar provoca insultos en La Casa de los Famosos: "¡Eres un adulador!”
Febrero 23, 2026
Famosos
“¿Cómo te llamas?” En La Casa de los Famosos Telemundo nominan sin saber sus nombres y parecía sketch cómico
Febrero 20, 2026
Famosos
Laura Zapata y Oriana Marzoli se pelean en La Casa de los Famosos: “Me llamaste zorra”
Febrero 18, 2026

Lorena Rojas, cuyo personaje es el que sufría porque se enamora del sacerdote, dijo en ese mismo número de nuestra revista, que no era su objetivo principal causar polémica sino hacer un trabajo digno y de calidad.

“Con toda mi alma puedo asegurar que ha sido una novela que me ha dado muchísima satisfacciones y experiencias gratas; solamente los que estuvimos aquí grabando todo el día sabemos lo que significa este bebé. Dimos una opción más y lo que da coraje es que siguen queriendo la telenovela porque llegan cartas y faxes pero desgraciadamente esos pequeños grupos que estaban en contra presionaron mucho a patrocinadores y empresas y no se pudo hacer nada más sabía que esta telenovela no iba a dejar a todo el mundo calladito pero nunca fue mi objetivo hacer que brincaran tanto”.

lorena rojas Omar Fierro
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
final-mi-verdad-oculta-.jpg
Telenovelas
“Mi verdad oculta” termina este 1 de marzo: ¿Dónde ver el final alternativo con un giro inesperado?
Marzo 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
natalia esperon rencor apasionado.jpg
Telenovelas
Una telenovela de Natalia Esperón tuvo un final que nunca se vio y hasta provocó una denuncia en el MP
Febrero 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
El-juego-de-la-vida.jpg
Telenovelas
Ana Layevska, Sara Maldonado y Valentino Lanús se REENCUENTRAN a 26 años de ‘El Juego de la Vida’
Febrero 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mirada-de-mujer.jpg
Telenovelas
Margarita Gralia y Plutarco Haza, ‘LA PAREJA PROHIBIDA’ de ‘Mirada de Mujer’, vive reencuentro tras 29 años
Febrero 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
amanda-miguel-belinda-anagela.jpg
Famosos
Amanda Miguel dice que “Belinda sí canta”... pero la voz de Ángela Aguilar ¡no le llama la atención!
La artista emitió su opinión.
Marzo 04, 2026
 · 
MrPepe Rivero
lupita-jones-obra.jpg
Famosos
Lupita Jones se sintió humillada tras perder ante “la vulgaridad” en La Casa de los Famosos
Pero salió con la frente en alto al no caer en escándalos y conservar sus valores.
Marzo 04, 2026
 · 
MrPepe Rivero
MHONI VIDENTE CARMEN SALINAS BETO.jpg
Famosos
Mhoni Vidente predice el “futuro de Carmen Salinas” y del podcast donde la acusan de presunto ritual satánico
La tarotista vaticina lo que harán los nietos de la actriz y lo que pasará en tribunales
Marzo 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
imelda tuñon jpose ,maniuel figueroa.jpg
Famosos
José Manuel Figueroa demanda penalmente a Imelda Tuñón y la acusa de dos delitos
El cantante suma esta denuncia a la que ya había hecho por daño moral en contra de Imelda
Marzo 04, 2026
 · 
Alejandro Flores