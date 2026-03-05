Suscríbete
Hollywood

Lily Allen y el “vestido de la infidelidad”: lo hizo con tickets de regalos que les dio su ex a sus AMANTES

La cantante británica usó los recibos de compras de lujo que su pareja habría hecho a otras mujeres.

Marzo 05, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Lily-Allen.jpg

Lily Allen mostró las pruebas de la infidelidad del actor de ‘Stranger Things’, David Harbour.

Getty Images/X

La cantante británica, Lily Allen, dejó boquiabiertos a todos, pues durante el inicio de su gira ‘West End Girl’ en Glasgow, Escocia, apareció con vestido verde esmeralda con una larga cola que llevaba impresos los tickets de compras que su esposo le hizo a sus amantes.

Lily volvió a los escenarios tras una ausencia de 7 años, y en lugar de pronunciar un discurso sobre su regreso y el fin de su relación con el actor de ‘Stranger Things’, David Harbour, comenzó a desenrollar las pruebas de la traición.

En los recibos se pueden ver pagos en bares de tequila y accesorios en la exclusiva tienda Bergdorf Goodman.

Además, en su canción ‘4Chan Stan’, Allen menciona directamente una cartera de lujo comprada en esa misma tienda, pero que nunca llegó a sus manos.

El gesto de la cantante no pasó desapercibido y cientos de fanáticos interpretaron el vestido como una forma de empoderamiento y reivindicación. Mientras algunos lo calificaron de “venganza elegante” otros aplaudieron que transformó una experiencia dolorosa en arte.

La historia de amor de Lily y David

La cantante y el actor -conocido mundialmente por su papel en la serie ‘Stranger Things’- contrajeron matrimonio en el 2020. Y aunque en público siempre proyectaron ser una pareja sólida, su unión duró poco más de cuatro años. Fue a inicios del 2025 que la pareja se estaba separando.

Allen no ha ofrecido declaraciones profundas sobre los detalles de su ruptura, por ello el gesto de su atuendo parece marcar un antes y un después en su vida sentimental.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
