“Daniel Bisogno y yo nos perdonamos y a los pocos días falleció”, cuenta conductora de “Sale el Sol”

Ambos llegaron a coincidir en Azteca, aunque en programas diferentes

Marzo 04, 2026 • 
Alejandro Flores
daniel bisogno.jpg

Bisogno murió en febrero de 2025

INstagram

Las dos crisis más fuertes de salud que tuvo Daniel Bisogno fueron el pretexto perfecto para hacer las paces.

Así lo recuerda, por lo menos, la que en vida de Daniel fue una de sus rivales más acérrimas en televisión.
Ana María Alvarado y Bisogno desarrollaron una pugna a lo largo de una década al colaborar para programas que eran competencia entre sí. Además, cuando Ana María llegó a Azteca, la misma televisora en la que Daniel era conductor de “Ventaneando”, hubo la sospecha de que “lo espiaba” para saber sus chismes.
A un año de la muerte de Bisogno, Alvarado cuenta que se reconciliaron en vida.

“Cuando vi que empezó a tener problemas de salud, me dieron su teléfono y le mandé un mensaje, le dije: oye lamento mucho la situación, sé que no te caigo bien pero para mí la salud es cosa aparte”, contó en el canal de Hugo Alexander Maldonado.

Los mensajes de reconciliación de Bisogno y Ana María Alvarado

Daniel Bisogno estuvo enfermo desde 2023, cuando padeció várices esofágicas, lo cual desembocó luego en un diagnóstico de cirrosis y la necesidad de un trasplante de hígado.
La gravedad de estos padecimientos es lo que llevó a Ana María a mandarle mensajes en dos ocasiones diferentes al conductor de “Ventaneando”.

“Él me respondió y me dijo que muchas gracias, que todo era parte del show y que lo entendiera. Yo le dije que no me explicara nada y que esperaba su recuperación. Le volví a mandar otro mensaje cuando se puso otra vez malo y me lo respondió igual, me dijo: te lo agradezco de corazón”.

El intercambio de mensajes fue tan sincero que su rivalidad quedó en olvidada para ambos.

“Lo último que le escribí fue: ‘me da gusto que aunque no seamos amigos esto quede en el pasado’. Y poco tiempo después falleció”.

Daniel Bisogno Ana María Alvarado
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
